Pentagon-lekker opgepakt, 21-jarige medewerker op luchtmachtbasis

Jack Teixeira is de naam, hij is slechts 21, en had als medewerker van een luchtmachtbasis in Massachusetts toegang tot geheime inlichtingen. Hij wordt verdacht van het lekken van tientallen geheime documenten, zo melden diverse Amerikaanse media. Donderdagavond werd hij opgepakt. Volgens The New York Times werd de verdachte door een half dozijn bewapende FBI-agenten uit zijn huis in Massachusetts gehaald.

Veiligheidsdiensten en politie waren naarstig naar hem op zoek, en daar was haast bij omdat niet duidelijk is of in de toekomst nog meer documenten gelekt kunnen worden. Woensdag berichtte The Washington Post al dat de dader een ‘jonge, charismatische wapenliefhebber’ zou zijn, die op chatplatform Discord berichten plaatste onder de naam ‘OG’. Hij chatte daar met gelijkgezinden over hun liefde voor wapens, militaire spullen en God, zo zei een van hen tegen de krant.

Documenten op dit kanaal zorgden donderdag weer voor nieuws. Wat alom al werd vermoed, blijkt ook uit 27 gelekte documenten die The New York Times opdiepte van Discord: de Russische veiligheidsdienst FSB en het Russische ministerie van defensie bakkeleien over het werkelijke verloop van de oorlog in Oekraïne.

In een verslag, gedateerd 27 februari, melden Amerikaanse veiligheidsfunctionarissen dat de FSB het ministerie van defensie ervan beschuldigt dat het Russische verliezen van manschappen in Oekraïne ‘verdonkeremaant’. Defensie telt alleen slachtoffers in het reguliere leger, maar verzwijgt slachtoffers in de rangen van de Nationale Garde, het huurlingenleger Wagner en strijders van de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadirov, zo luidt de klacht van de FSB.

Slecht nieuws bereikt de top niet

De Amerikanen voeren de onvrede in de gelekte rapportage op als bewijs van de ‘voortdurende terughoudendheid van militaire functionarissen om hogerop in de commandoketen slecht nieuws over te brengen’, schrijft The New York Times. Al eerder hebben diverse media uit Russische bronnen bericht dat president Poetin slechts informatie krijgt die hij graag wil horen, waardoor hij slecht zicht op de werkelijkheid heeft.

De rapporten zijn opgesteld voor onder meer de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA en de Amerikaanse legertop. Experts denken dat de documenten echt zijn, op een enkele uitzondering na. De informatie zou afkomstig zijn van afgeluisterde gesprekken, en niet van een Russische mol.

De gelekte documenten gaan ook over de knetterende ruzie tussen de baas van de Wagnerhuurlingen, Jevgeni Prigozjin, en minister van defensie Sergej Sjojgoe. Prigozjin fulmineerde in februari dat Wagner door ‘bureaucratie of verraad’ geen munitie kreeg. Poetin heeft op 22 februari met beiden telefonisch vergaderd. ‘Vrijwel zeker’ ook over hun geschil, rapporteren de Amerikanen.

‘Guterres te Poetin-vriendelijk’

De BBC berichtte donderdag over documenten waarin Amerikaanse veiligheidsfunctionarissen klagen over de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres. Hij zou zich in februari te inschikkelijk jegens de Russen hebben opgesteld tijdens onderhandelingen over de graandeal. Dat akkoord voorziet in een vrije doorgang van Oekraïense havens aan de Zwarte Zee, maar moet om de paar maanden hernieuwd worden.

Rusland klaagt daarbij steevast dat zijn export van graan en kunstmest hinder ondervindt van internationale sancties. Ook al gelden die niet voor deze goederen, volgens Moskou zijn banken, verzekeraars en andere bedrijven toch beducht om hun vingers te branden. Daarom eisen de Russen als voorwaarde voor de graandeal opheffing of aanpassing van de sancties.

Volgens de Amerikanen wilde Guterres de Russen tegemoetkomen, ‘zelfs als het gesanctioneerde Russische instellingen of personen betreft’. Daardoor ondermijnt hij bredere inspanningen om Poetin verantwoordelijk te houden voor zijn daden in Oekraïne, staat in een document, aldus de BBC.

Afgeluisterd gesprek tussen Guterres en zijn plaatsvervanger

Een ander verslag betreft een kennelijk afgeluisterd gesprek tussen Guterres en zijn plaatsvervanger, Amina Mohammed. Daarin staat dat Guterres met ‘afkeer’ kennis heeft genomen van de oproep van de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, om Oekraïne meer wapens en munitie te leveren.

Volgens de BBC staat in één van de documenten ook dat de Russische legerleiding begin februari behoorlijk tevreden was met de Oekraïense zorgen over een eventueel nieuw Russisch offensief vanuit Wit-Rusland. Om die dreiging vanuit het noorden het hoofd te bieden, haalde Oekraïne troepen van het front in het zuiden en oosten. De Russische legerleiding zou hebben gepleit voor meer operaties in maart ‘om de Oekraïense strijdkrachten nog meer te misleiden’.

