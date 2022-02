Pensioen voor iedereen zorgt voor investeringen en banen in Irak. ‘De telefoon staat roodgloeiend’

Nabij het centrum van de Iraakse hoofdstad Bagdad verrijst Dar es-Salaam, een miljardenproject met 32 woontorens – de hoogste van 21 verdiepingen, een record voor de stad, maar ook een overdekt winkelcentrum, ronddraaiend restaurant, moskee en scholen. Uniek, niet alleen vanwege de omvang maar vooral door de samenwerking van een lokale investeerder met het Iraakse pensioenfonds.

In haar ruime kantoor in Bagdad vertelt de algemeen directeur van dit fonds, Khulood Hayran, dat het een van de jongste investeringsprojecten is waarmee ze aan de weg timmert. Het pensioenfonds is het enige in Irak en maakt een enorme groei door: na jaren van alleen werken voor ambtenaren, kan het nu ook werknemers uit de private sector werven. In een paar maanden hebben zich al 600.000 van hen gemeld.

“Door een aangepaste wet kan iedere werknemer in Irak nu een pensioen krijgen”, vertelt ze. Voor mannen is dat met 60 jaar, en vrouwen 55 jaar. Dat bouwen ze tijdens hun werkzame leven op: over elk salaris betaalt de werkgever 12 procent en de werknemer 5 procent. En ook zelfstandigen kunnen zich inkopen.

De algemeen directeur van het pensioenfonds, Khulood Hayran. Beeld Judit Neurink

Omdat voorheen alleen de overheid een oudedagsvoorziening bood, wilde iedereen ambtenaar worden. Daardoor groeit de private sector nauwelijks, en is de werkloosheid groot. De overheid is afhankelijk van olie-inkomsten, die echter als gevolg van klimaatverdragen zullen afnemen. Daarom verklaarde de Iraakse minister van planning, Khalid al-Najim, onlangs dat de grootste uitdaging voor de Iraakse economie de transitie is naar een echte private sector.

Het uitbreiden van de pensioenwet is onderdeel van dat proces, zegt Khulood Hayran. “We proberen dat via de media uit te leggen en mensen over te halen bij te dragen. Velen zijn geïnteresseerd; nog tijdens een tv-interview staat de telefoon hier al roodgloeiend.”

Corruptie

Het verklaart ook de vele mensen in de hal van het ministerie van arbeid, waar het fonds is gevestigd: die komen zich aanmelden. Al doet deze locatie anders vermoeden: het fonds is financieel onafhankelijk van de overheid. “Zelfs onze salarissen worden niet door de overheid betaald”, benadrukt Hayran. Dat is belangrijk in een land waar de corruptie groot is en het vertrouwen in de overheid klein.

Dat vertrouwen zal het fonds ‘beetje bij beetje’ moeten verdienen, erkent ze. Bijvoorbeeld doordat iedereen altijd het saldo op zijn pensioenrekening kan opvragen. En wie na vijf jaar betalen ophoudt met werken, kan dat zelfs al zes maanden later laten uitbetalen.

Een openbaar jaarverslag is er niet, maar Hayran meldt trots dat de internationale arbeidsorganisatie ILO het fonds gezond heeft verklaard tot 2046. Niet alleen omdat Irak een jonge bevolking heeft. Maar vooral omdat het naast de inleg ook andere inkomsten heeft: uit boetes voor werkgevers die hun werknemers niet aanmelden of niet betalen, en uit investeringen.

Kippenfabriek

“Die investeringen leiden weer tot werk in de private sector”, zegt ze. Ze noemt de deelneming in kippenfabrieken, “waardoor ook minder kippen hoeven te worden geïmporteerd”. En waar de overheid al jarenlang nauwelijks geld steekt in woningbouw, investeert het pensioenfonds ook in hotels, winkels, woningen en ander onroerend goed.

Zelfstandigen en ondernemers die hulp nodig hebben bij het opzetten of uitvoeren van projecten, kunnen daarvoor bij Hayran aankloppen. Zo ging dat ook bij Dar al-Salaam, momenteel het grootste bouwproject in de Iraakse hoofdstad, waarin het pensioenfonds voor 49 procent participeert.

Abass Jasim Alshamary, een zeventiger die CEO is van de Alfaidh Holding die de andere 51 procent bezit, zegt dat het project er zonder het fonds niet zou zijn gekomen. “Ons aandeel is om te bouwen, en zij betalen en verkopen.” Het fonds kocht met haar deelname de 2700 woningen op, en biedt die te koop aan tegen een redelijke prijs en met een langlopende, renteloze lening. “Daarmee zijn veel mensen in de middenklasse en de lagere middenklasse geholpen.”

Voor zijn bedrijf betekende het bovendien dat het sneller kon bouwen. “Deze samenwerking creëert een cashflow. Mensen doen een aanbetaling, en daar profiteert zowel het fonds als ik van.” Meestal bouwen mensen hun eigen huis, met een lening van de bank.

Hij noemt ook de 50.000 banen die het project gedurende drie jaar creëert, en de duizenden na voltooiing ervan in winkels, onderhoud en management. Heeft Alshamary er geen probleem mee dat hij voor zijn medewerkers een pensioenbijdrage moet betalen en daarmee indirect bijdraagt aan zijn eigen project? Hij lacht. “Geld kan een goede aandrijver zijn, als het maar goed wordt gebruikt.”

