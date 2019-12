Pelosi: Trump is een gevaar voor de democratie en moet afgezet worden

Trump zal worden beschuldigd van het vervalsen van de komende presidentsverkiezingen, doordat hij Oekraïne onder druk zette een corruptie-onderzoek aan te kondigen tegen Trumps mogelijke tegenstander volgend jaar, Joe Biden. Een andere aanklacht zal vermoedelijk belemmering van het werk van het Congres zijn, doordat hij niet meewerkte met het onderzoek naar de Oekraïne-affaire. Mogelijk gaat hem ook belemmering van de rechtsgang worden verweten, vanwege het hinderen van het onderzoek naar de Russische hulp die hij kreeg bij zijn verkiezing in 2016.

Pelosi was er duidelijk over: “De president heeft zich bezondigd aan machtsmisbruik, het ondermijnen van de nationale veiligheid en het in gevaar brengen van de integriteit van onze verkiezingen”.

Om het historische karakter van haar besluit te benadrukken, begon zij haar toespraak met de beginwoorden van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring: “Als in de loop van menselijke gebeurtenissen het nodig wordt voor een volk de politieke banden met een ander te verbreken...”. Net zoals de Amerikanen van de Britse koning George III af wilden omdat hij zich niet aan de wet hield, zo is het volgens haar nu nodig om een president weg te sturen die dat niet doet. En ze verwees met zoveel woorden naar de rol van Rusland: “Onze stichters vreesden de terugkeer van een monarchie in Amerika. En zo kort na een Onafhankelijkheidsoorlog vreesden ze in het bijzonder het vooruitzicht van een koning-president die gecorrumpeerd zou zijn door buitenlandse invloeden.”

‘Te snel, bewijslast te dun’

Het opstellen van de aanklachten zal aanstaande maandag beginnen in de commissie voor justitie van het Huis. Als voorbereiding hoorde die commissie woensdag vier deskundigen in constitutioneel recht over de vraag of de misdragingen waarvan Trump wordt beschuldigd ernstig genoeg zijn voor afzetting. Drie van hen, uitgenodigd door de Democraten, antwoordden daar volmondig ja op. Een vierde expert, hoogleraar Jonathan Turley van de George Washington University, uitgenodigd door de Republikeinen, vond van niet. Hij had weinig goede woorden over voor Trumps handelwijze, maar vond de afzettingsprocedure die de Democratische meerderheid in het Huis in gang heeft gezet te snel verlopen en het bewijsmateriaal te dun.

Snel is de procedure zeker. De Democraten hopen de aanklachten nog dit jaar te laten aannemen door het Huis van Afgevaardigden. Daarmee is dan de impeachment van Donald Trump, als derde president in de Amerikaanse geschiedenis, een feit. Of hij op basis daarvan ook daadwerkelijk wordt afgezet, moet de Senaat dan begin volgend jaar zeggen.

Hoogstwaarschijnlijk wordt hij daar vrijgesproken dankzij de Republikeinse meerderheid. De peilingen geven de Republikeinen nog geen aanleiding hun steun voor Trump in te trekken. Meer Amerikanen zijn voor impeachment (48 procent) dan tegen (44 procent). Maar onder Republikeinse kiezers vindt maar 10 procent het een goed idee.

