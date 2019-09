Pelosi is om: ze wil onderzoek naar afzetting Donald Trump wegens machtsmisbruik

Voor het onderzoek moet een aparte commissie komen. Als die besluit tot impeachment, het oordeel dat er een afzettingsprocedure tegen Trump moet komen, is het waarschijnlijk dat het Huis van Afgevaardigden dat overneemt. In dat geval ligt het lot van Trump in handen van de Senaat, waar de Republikeinen de meerderheid hebben. De Senaat moet met twee derde meerderheid tot afzetting beslissen.

Verzoek aan Oekraïne

Directe aanleiding voor het onderzoek is de verdenking dat de president zijn functie voor zijn eigen voordeel misbruikt heeft. De afgelopen dagen werd duidelijk dat Trump de president van Oekraïne gevraagd heeft om een corruptie-­onderzoek te starten naar de Democratische presidentskandidaat Joe Biden. Trump ontkent berichten dat hij daarbij het tegenhouden van financiële hulp voor Oekraïne als drukmiddel heeft ingezet.

De afgelopen maanden groeide de roep om impeachment, onder andere vanwege Trumps pogingen het onderzoek te hinderen naar de Russische inmenging bij de verkiezingen van 2016. Pelosi hield dat tot nu toe tegen omdat ze vreesde dat gematigde kiezers het de Democraten niet in dank zouden afnemen. Maar een groeiend aantal Democratische fractieleden sprak zich juist deze week voor im­peachment uit.

Trump zei in een reactie vanuit New York dat impeachment ‘positief’ voor hem zal uitpakken..

Lees ook:

‘Trump zette Oekraïne onder druk om corruptie rivaal Joe Biden te onderzoeken’

De contouren van een geheimgehouden klacht van een klokkenluider worden duidelijker. De Amerikaanse president zou het staatshoofd van een ander land hebben geprest hem te helpen bij zijn herverkiezing.