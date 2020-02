Peking trekt regie coronacrisis naar zich toe

Peking reageert daarmee op ontevredenheid onder de bevolking over de aanpak van de virusuitbraak en trekt de macht naar zich toe.

De Chinese president Xi Jinping stuurt zijn vertrouweling Ying Yong, tot nu toe burgemeester van Shanghai, naar Hubei. Daar vervangt hij de secretaris van de Communistische Partij, Jiang Chaoliang. Ook in Wuhan, de hoofdstad van Hubei, wordt ingegrepen. Daar moet partijsecretaris Ma Guoqiang vertrekken.

Jiang is de hoogste bestuurder tot nu toe die het veld moet ruimen vanwege de virusuitbraak. Dinsdag werden al twee managers in de gezondheidszorg in Hubei de laan uitgestuurd en vervangen door hoge ambtenaren uit Peking.

Ma, de voormalige partijchef in Wuhan, gaf op de nationale televisie toe dat hij steken heeft laten vallen. De gevolgen van de virusuitbraak op China en de wereld ‘waren kleiner geweest’ als er eerder was ingegrepen, zei Ma.

Wekenlang gewacht met ingrijpen

Na de eerste melding van een nieuw virus in Wuhan, begin december vorig jaar, wachtten de lokale bestuurders wekenlang met ingrijpen. Ondertussen werden artsen die wel waarschuwden vervolgd. Een van de artsen die waarschuwden – oogarts Li Wenliang – is een week geleden zelf aan het virus overleden.

Dokter Li is daarna tot een volksheld uitgegroeid. Online deelden Chinezen boodschappen die vrijheid van meningsuiting bepleiten en academici tekenden een petitie met dat doel. Een afvaardiging van de nationale anticorruptiedienst is naar Hubei gestuurd om de dood van Li te onderzoeken.

De nieuwe partijchef in Hubei, Ying, sloeg direct een optimistische toon aan na zijn aanstelling. “We zullen de slag om Wuhan zeker winnen, net als de slag om Hubei en de slag om de beheersing en de bestrijding van de ziekte.”

Peking geeft ondertussen gemengde boodschappen af over het virus. Dat moet krachtig bestreden worden, maar de economie mag daar niet onder lijden. President Xi heeft de lokale bestuurders opgeroepen de productie hoog te houden en zo de werkgelegenheid te verzekeren.

