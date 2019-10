Peking showt nieuwe drones en raketten voor de zeventigste verjaardag van de volksrepubliek

Meer dan twee uur lang trokken ruim vijftienduizend soldaten, zeventig trucks en honderdduizend vrijwilligers voorbij op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking. President Xi Jinping sprak mooie woorden tijdens de viering van de zeventigste verjaardag van de volksrepubliek, maar voor de buitenwereld was vooral het inkijkje in de militaire kracht van China interessant.

En er was genoeg te zien: dansers, vendelzwaaiers en zelfs een optocht van pakketbezorgers op scooters. Maar wereldwijd ging de meeste aandacht uit naar de wapensystemen van het Volksbevrijdingsleger, zoals lange-afstandsraketten die kernkoppen kunnen dragen, nieuwe kruisraketten waarover nog weinig bekend is en onbemande duikbootjes die mijnen kunnen leggen.

China heeft zijn traditionele lange-afstandsraketten verbeterd en verschillende drones ontwikkeld, die onder meer radarstations kunnen uitschakelen. Ondertussen moderniseert Xi de organisatie van de militaire macht, waarbij verschillende onderdelen beter moeten samenwerken en minder traditioneel voetvolk nodig is. Het leger, dat veertig jaar geleden nog meer dan vier miljoen manschappen telde, moet terug naar minder dan twee miljoen.

Vuurwerk boven het Plein van de Hemelse Vrede in Peking, tijdens de viering van 70 jaar Chinese Volksrepubliek. Beeld REUTERS

“Geen macht kan ooit de status van China doen wankelen of het Chinese volk en de natie stoppen in hun mars voorwaarts”, zei Xi vanaf het balkon waar zijn voorganger Mao Zedong zeventig jaar geleden de Volksrepubliek uitriep. Maar hij uitte geen dreigende taal in de richting van buurlanden, een buitenlandse vijand met wie oorlog dreigt, heeft China ook niet.

Toch kan een conflict wel ontstaan door spanningen in de regio, waarin China steeds meer zijn plaats opeist. Zo dreigt de opkomende macht in conflict te komen met de Verenigde Staten, het land dat sinds de Tweede Wereldoorlog heer en meester is op de wereldzeeën.

Peking verstevigt zijn greep op eilandjes in de Zuid-Chinese Zee, waar het havens en bases aanlegt. Voor de VS en Japan is deze zee een belangrijke doorvoerroute, onder meer voor aanvoer van olie uit de Golfregio. De bouw van een eigen Chinees vliegdekschip is ook bedreigend voor de VS.

De dreiging van Chinees ingrijpen hangt bovendien permanent boven het eiland Taiwan, dat in de praktijk een onafhankelijk land is maar door communistisch China als een opstandige provincie wordt gezien. Xi zei dat China ‘blijft streven naar de complete hereniging van het vaderland’.

China heeft de uitgaven aan defensie de afgelopen jaren flink opgevoerd. De Verenigde Staten geven nog altijd veel meer uit aan wapens, maar het verschil wordt kleiner. De wapens die het land zelf ontwikkelt, na jaren van imitatie van buitenlands materieel, staan nu vrijwel op hetzelfde niveau als de Amerikaanse en Russische modellen.

DF-17-raketten Beeld EPA

Razendsnel en ongrijpbaar Het topstuk in de parade was de DF-17, een raket die gelanceerd kan worden vanaf de grond of vanuit een vliegtuig. Eenmaal op weg kan de raket vijf maal de geluidssnelheid bereiken en daarbij ook nog razendsnel van richting veranderen. De DF-17 kan laag vliegen en zo ontsnappen aan de radar van landen die zich ertegen willen verdedigen. Die eigenschappen maakt het nieuwe wapen waarschijnlijk zeer moeilijk te onderscheppen door de bestaande anti-raketsystemen, zoals de Verenigde Staten en hun bondgenoten Japan en Zuid-Korea die gebruiken. Westerse experts vrezen dat het daarmee onmogelijk wordt om te reageren als China DF-17’s afvuurt. In een half uur naar de VS Ook de DF-41 werd voor het eerst publiekelijk getoond. Maar China heeft weinig bekendgemaakt over de gigantische raket. Volgens Amerikaanse analisten is het de raket met de grootste draagwijdte ter wereld, rond de 15.000 kilometer. Daarmee kan de DF-41 raket, ook uitgerust met kernkoppen, het hele Noord-Amerikaanse continent bestrijken. In een half uur moet deze raket de afstand van China naar de VS kunnen afleggen en daar tien verschillende koppen naar verschillende doelen kunnen sturen. De DF-41 werd tijdens de parade getoond op opleggers, maar kan waarschijnlijk ook per trein vervoerd worden.

Een DF- 41- raket Beeld AP

Onbemand en ongezien Drones waren er ook te zien in Peking, maar over de verschillende types en toepassingen is nog weinig bekend. Duidelijk is wel dat sommige gebruikt kunnen worden om radarinstallaties uit te schakelen, waarna een aanval met raketten of vliegtuigen ongehinderd kan plaatsvinden. Andere onbemande vliegtuigen (UAV’s) zijn vooral geschikt om beelden te maken en informatie te verzamelen. Een daarvan, de DR-8, vliegt sneller dan het geluid, een ander type maakt gebruik van stealth-technologie om ongezien te blijven. Naast vliegende drones presenteerde het Volksbevrijdingsleger ook onbemande vaartuigjes. Die kunnen onder meer mijnen leggen. Andere varende drones kunnen dieper duiken dan bemande onderzeeërs en vanuit die diepte schepen aanvallen.

Lees ook:

Xi Jinping is de grote leider van een sterk China

De Chinese president Xi Jinping presenteert zichzelf als aanvoerder van het volksbevrijdingsleger. Hij maakt duidelijk dat China een rol speelt op het wereldtoneel en hij versterkt zijn eigen positie.

Lees ook: Het Koude Oorlog-denken is weer helemaal terug, en Europa kijkt verdeeld toe

Na de Koude Oorlog leek het denken in invloedssferen voorbij. Maar China, Rusland en de Verenigde Staten eisen inmiddels weer eigen machtszones op. Europa kijkt verdeeld toe.

Via het buurthuis kruipt de Communistische Partij de samenleving in

De Volksrepubliek China bestaat op 1 oktober zeventig jaar. President Xi Jinping wil dat de Communistische Partij via buurthuizen weer diep in de samenleving kruipt. Dat gaat van handwerkclubjes en gymnastieklessen tot lezingen met ideologisch karakter.