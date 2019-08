‘Peking moet serieus ingaan op onze eisen’

Komt er zondag weer een grote vreedzame mars, zoals we die in juni hebben gezien?

“We schatten dat er ongeveer een half miljoen mensen komen. Als de oproerpolitie zich rustig houdt, komt er geen botsing. Dat kan, vrijdagavond was er een vreedzame betoging met zesduizend mensen hier in het centrum. Maar als de politie zich niet inhoudt, kan het gewelddadig worden.”

De acties begonnen vreedzaam in juni, maar later werd er wel geweld gebruikt. Wat is er veranderd?

“Bij een van de eerdere demonstraties is een vrouw in haar oog geschoten door de politie. Daardoor zijn de mensen boos. Ik vind zelf dat we geen geweld moeten gebruiken, maar ik kan het wel begrijpen als mensen dat toch doen.”

Wat willen de demonstranten?

“Onze eisen zijn duidelijk: het wetsvoorstel voor uitlevering aan China moet definitief van tafel, het politiegeweld moet stoppen en we moeten onze eigen regering kunnen kiezen (die wordt tot nu toe indirect gekozen met invloed van China, red.)”

Joshua Wong na zijn vrijlating uit de gevangenis in juni. Beeld AFP

Activisten zeggen dat deze beweging geen leiders heeft. Wat is uw rol?

“Ik ben een van de honderden mensen die de acties mogelijk maken.”

Bent u bang voor ingrijpen door China?

“Peking moet zich realiseren dat ze serieus moeten reageren op de eisen van de mensen in Hongkong. Het leger hierheen sturen is geen oplossing. Ik kan me ook niet voorstellen dat ze dat doen, maar aan de andere kant: president Xi Jinping handelt niet altijd rationeel.”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft Xi via Twitter opgeroepen om met de demonstranten te gaan praten. Zou u dat doen?

“Als president Xi naar Hongkong zou komen, weet ik zeker dat duizenden mensen met hem willen praten. Overleg met de regering van Hongkong is zinloos, want zij kunnen toch niet beslissen. Ons eigen parlement, de Legco, kan de regering wel onder druk zetten. En de hoogste bestuurder, Carrie Lam, moet maar eens van haar pensioen gaan genieten.”

Wat kan de rest van de wereld doen?

“De wereldleiders, van de Verenigde Staten, de Verenigde Naties, de Europese Unie en Groot-Brittannië, kunnen bellen met Xi. Ik roep hen op om dat te doen en te zeggen dat het leger inzetten niet helpt.”

Gelooft u nog in een toekomst voor een vrij en democratisch Hongkong?

“We doen ons best om het onmogelijke mogelijk te maken. Het is als David tegen Goliath, de strijd gaat door.”

Lees ook:

Actievoerend Hongkong wil nú doorzetten

Er is geen strategie, er zijn geen leiders en niemand wil buigen voor China. De idealistische jongeren in Hongkong improviseren en zien wel waar hun acties stranden. Een beginnende academicus, een freelance journalist en een jonge manager vertellen over hun hoop, angst en verwachtingen.