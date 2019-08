Peking laat Arabische tekens verwijderen uit het straatbeeld

Geen ‘halal’, maar de Chinese kreet ‘qing zhen’ prijkt sinds een paar dagen op de gevels van enkele Arabische restaurants en winkels in Peking. Meerdere Arabische zaken in de Chinese hoofdstad kregen bezoek van overheidsmedewerkers met een verzoek: of ze de Arabische opschriften en andere islamitische symbolen, zoals de halve maan, van hun gevels en winkelpuien wilden verwijderen.

Een manager van een noedelwinkel met halalproducten verklaarde tegenover persbureau Reuters dat hij onder het toeziend oog van enkele overheidsfunctionarissen de Arabische tekens en symbolen op zijn gevel moest afplakken met tape. Volgens de ondernemer zeiden de ambtenaren ‘dat dit een buitenlandse cultuur betreft en dat er meer gebruik gemaakt dient te worden van de Chinese cultuur’. Ook andere winkel- en restauranthouders werden gesommeerd om de Arabische tekens te bedekken of te vervangen met Chinese teksten.

De actie tegen het Arabisch schrift vormt een onderdeel van een bredere campagne van de Chinese overheid om gelovigen meer in lijn te brengen met de communistische partijideologie. Door het verwijderen van religieuze symbolen hoopt de Chinese overheid verschillende godsdiensten te laten conformeren aan de Chinese cultuur. Eerder werden Arabische koepels al vervangen door Chinese pagodes.

Niet alleen moslims voelen de gevolgen van het nieuwe beleid. Ook verscheidene ondergrondse, christelijke kerken zijn inmiddels gesloten door de overheid. Toch zitten moslims in de hoek waar de hardste klappen vallen. De verhoudingen tussen de overheid en de moslimgemeenschap zijn al gespannen sinds een rel tussen islamitische Oeigoeren en Han-Chinezen in de regio Xinjiang in 2009 tot meer geweldsuitbarstingen leidde. In de nasleep van de gebeurtenissen pleegden extremistische Oeigoeren onder meer bomaanslagen in publieke ruimtes in China. De overheid reageerde op haar beurt door hardhandig op te treden tegen wat ze betitelt als ‘terrorisme in de regio.’

Een wachtrij voor een halal-restaurant in Peking, waar de Arabische bordjes zijn verwijderd. Beeld EPA

Een complete Arabische wijk

Verhalen over interneringskampen waar honderdduizenden Oeigoeren dwangarbeid verrichten, leidden tot stevige kritiek vanuit het Westen. Peking ontkent de aantijgingen en meent dat het slechts de noodzakelijke maatregelen treft om religieus extremisme uit te bannen in Xinjiang.

Of het Arabische schrift in de nabije toekomst in zijn geheel uit het straatbeeld van Peking verdwijnt, is nog onduidelijk. De Chinese hoofdstad herbergt volgens de maaltijdbezorgapp Meituan Dianping meer dan duizend halal winkels en restaurants. Ook ligt er een complete historische Arabische wijk in de stad waar talloze Arabische teksten en symbolen de straten opsieren.

Het comité voor etniciteit en religieuze zaken van Peking wilde tegenover Reuters niet ingaan op de kwestie, omdat het een nationale richtlijn betreft. Ook een zegsman van de nationale commissie voor etnische zaken weigerde op de richtlijn in te gaan.

