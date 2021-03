Peking draait vrije verkiezingen in Hongkong de nek om

Een wijziging van het kiesstelsel moet Hongkong, de stad die de afgelopen decennia een zekere autonomie had, verder in het communistische gareel dwingen. De wijziging door het Volkscongres in Peking komt na een nieuwe veiligheidswet en rechtszaken tegen prodemocratische politici.

Het Volkscongres, het Chinese parlement, keurde de wijziging van het kiesstelsel donderdag goed, met 2895 stemmen voor en één onthouding. In het nieuwe systeem worden twintig zetels toegevoegd aan het parlement van Hongkong, de Legco, zo meldt de krant South China Morning Post. Die zetels worden naar verwachting ingevuld door politici die loyaal zijn aan Peking.

Het Volkscongres voerde meer wijzigingen door die de greep op Hongkong zullen versterken. Zo wordt het kiescomité uitgebreid met 300 benoemde leden, waarmee het totaal op 1500 komt. Dit comité, waarvan veel leden al zijn benoemd, kiest de lokale leider van Hongkong. Volgend jaar wordt naar verwachting een nieuwe leider gekozen. Lokale, direct gekozen politici die nu nog in het kiescomité zitten, moeten waarschijnlijk opstappen.

Wel of niet voldoende ‘patriottisch’

Een nieuw selectiecomité zal bovendien politieke kandidaten beoordelen op hun geschiktheid. Als zij niet ‘patriottisch’ genoeg zijn, kunnen ze geweigerd worden. Daarmee lijkt het vrijwel onmogelijk dat democraten nog een zetel krijgen in de Legco.

Tot nu toe werd de helft van de parlementariërs direct gekozen, de andere helft indirect, door beroeps- en belangenorganisaties. Verkiezingen voor de Legco zijn uitgesteld tot 5 september van dit jaar.

Voor de wijzigingen in het kiesstelsel is een aanpassing nodig van de ‘Basic Law’, waarin de voormalige Britse kolonisator en China afspraken hebben vastgelegd bij de overdracht van Hongkong in 1997.

Gevlucht

Na maandenlange massale protesten voor meer vrijheid en democratie voerde Peking vorig jaar juli een nieuwe veiligheidswet in voor Hongkong. Die wet kent strenge straffen voor iedereen die verdacht wordt van ‘ondermijning van de overheid’ of ‘samenwerking met buitenlandse krachten’.

Sindsdien is een aantal prodemocratische politici uit de Legco verwijderd, de overige zijn in protest opgestapt. Tegen hen loopt een groot proces in Hongkong. Andere leiders van de democratische beweging zijn naar het buitenland gevlucht.

