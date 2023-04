Peking distantieert zich van eigen ambassadeur in Parijs om Sovjet-uitspraken

Hoe groot de schade is, moet nog blijken, maar de Chinees-Europese betrekkingen hebben woelige dagen achter de rug. Peking zag zich maandag genoodzaakt zich te distantiëren van een opmerking van zijn ambassadeur in Frankrijk, die zo’n beetje heel Europa de gordijnen in had gejaagd.

Deze Lu Shaye had vrijdagavond op het Franse tv-kanaal LCI gezegd dat de voormalige Sovjet-republieken ‘geen echte status hebben in het internationale recht, omdat er geen internationaal akkoord is om hun status als soevereine landen te concretiseren’. Dat was zijn antwoord op de vraag of de Krim, het schiereiland dat Rusland in 2014 annexeerde, Oekraïens was of niet.

Woedende reacties

De uitspraak werd door velen opgevat als Chinese legitimatie van Russische invasies in welke voormalige Sovjet-republiek dan ook. In het weekeinde regende het woedende reacties, met name vanuit de Baltische staten. De Litouwse minister van buitenlandse zaken, Gabrielius Landsbergis, deelde het interview met Lu op Twitter met als commentaar: ‘Mocht iemand zich nog afvragen waarom de Baltische staten China niet vertrouwen als ‘vredesstichter in Oekraïne…’.

EU-buitenlandchef Josep Borrell noemde de uitlatingen van de ambassadeur zondag ‘onaanvaardbaar’, hoewel hij er meteen aan toevoegde dat hij er vanuit ging dat Lu’s woorden niet in lijn waren met het officiële beleid van de Chinese regering.

Opheldering uit Peking

Borrell leidde maandag een reguliere vergadering van de EU-ministers van buitenlandse zaken in Luxemburg. De verwachting dat daar een snoeiharde, tegen China gerichte verklaring uit zou rollen, kwam uiteindelijk niet uit: in de loop van de dag kwam Peking met de geëiste opheldering.

Een woordvoerder van het Chinese ministerie van buitenlandse zaken liet weten dat China de voormalige Sovjet-republieken wel degelijk erkent als soevereine landen sinds de ineenstorting van de Sovjet-Unie begin jaren negentig.

Ook de Chinese ambassade in Parijs gaf een verklaring uit, waarin Lu’s uitspraken werden omschreven als ‘geen politieke verklaringen maar een uitdrukking van zijn persoonlijke visie’. De woorden moesten vooral niet ‘over-geïnterpreteerd’ worden.

Goed nieuws

Dat was voor Borrell reden om er aan het einde van de EU-buitenlandraad weinig woorden meer aan vuil te maken. Hij noemde de Chinese verklaringen ‘goed nieuws’.

Het is niet de eerste keer dat ambassadeur Lu Shaye van zich doet spreken: hij geldt als een ongeleid projectiel binnen de Chinese diplomatie. Zo bracht hij tijdens de covid-pandemie het verhaal de wereld in dat de Franse autoriteiten zieke ouderen eenzaam lieten sterven in verzorgingstehuizen die door het personeel waren verlaten.

