Pegasus-schandaal in Israël breidt zich uit: Politie zou prominente Israëliërs hebben gehackt

De Israëlische politie heeft Pegasus, de spyware van het Israëlische bedrijf NSO, ingezet om toegang te krijgen tot de telefoons van tientallen prominente Israëliërs, zo schrijft de Israëlische zakenkrant Calcalist.

De onthullingen komen na eerdere berichtgeving van de krant dat de politie Pegasus gebruikte om de telefoons van Israëlische burgers binnen te dringen. Toen werd bekend dat verschillende activisten en burgemeesters die verdacht werden van corruptie gehackt zouden zijn. De politie ontkende de beschuldigingen aanvankelijk, maar gaf later toe dat er “onregelmatigheden” aan het licht waren gekomen en dat twijfelachtig was of deze surveillancepraktijken binnen de wet vielen.

Als een mobiele telefoon geïnfiltreerd wordt met Pegasus dan krijgt de hacker toegang tot alles wat er op het toestel staat. Ook kan er worden meegeluisterd met telefoongesprekken en kunnen de microfoon en camera van het apparaat op afstand worden ingeschakeld om mee te luisteren en te kijken.

De website van NSO dat de Pegasus-software maakt. Beeld AFP

Zitting in rechtszaak Netanyahu uitgesteld

Met de nieuwste onthullingen breidt de lijst van doelwitten zich fors uit: de voormalig secretaris-generaals van de ministeries van transport, financiën en van justitie, verschillende journalisten, activisten die demonstraties organiseerden voor mensen met een beperking en voor Israëls Ethiopische minderheid waren doelwit. Ook is de spyware binnengedrongen tot de inner circle van oud-premier Netanyahu; zo zouden de telefoons van zijn zoon Avner Netanyahu, meerderen van zijn adviseurs en verschillende getuigen in een van de corruptiezaken waarin hij terecht staat zijn gehackt.

De redenen voor de hacks lopen uiteen: de hoge ambtenaren binnen de ministeries zouden gehackt zijn om te achterhalen of er gevoelige informatie was gelekt naar journalisten, de telefoons van de activisten waren geïnfiltreerd om informatie over toekomstige demonstraties te achterhalen. Er was echter geen officieel onderzoek geopend, ook had de politie geen gerechtelijk bevel voor de surveillance bemachtigd.

Verwacht wordt dat het nieuws van de hacks serieuze gevolgen kan hebben; mogelijk brengen ze het vervolg van een van de corruptierechtszaken tegen Netanyahu in gevaar. Als blijkt dat informatie die op illegale wijze is verkregen tegen Netanyahu is gebruikt, kan dat bewijs onbruikbaar maken. De rechtbank heeft bekend gemaakt dat het de volgende zitting, gepland voor dinsdag, heeft geschorst in afwachting van verdere informatie over de hacks.

Duistere regimes

De Israëlische politiek reageert geschokt op het nieuws. Premier Naftali Bennett noemde de beschuldigingen “erg serieus, als ze waar blijken te zijn”. En de minister van binnenlandse zaken en Bennetts partijgenoot Ayelet Shaked bestempelt de berichten als “een aardbeving” en als daden “die passen bij duistere regimes en zeker niet bij een democratisch land.”

Het is voor het eerst dat leden van Israëls regering zo fel reageren op beschuldigingen aan het adres van NSO. Vorig jaar publiceerde een internationaal consortium van journalisten uitgebreid over hoe Pegasus wereldwijd is verkocht aan overheidsinstanties van landen als Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Hongarije, die de spyware onder andere inzetten tegen dissidenten, journalisten en politici. Minister van defensie Benny Gantz liet destijds weten dat hij de aantijgingen ‘serieus’ nam, maar dat leidde vooralsnog niet tot ernstige gevolgen voor het cyberbedrijf.

Nu de spyware ook een binnenlands probleem is geworden, lijkt de schok een stuk groter. Verder onderzoek volgt; de minister van publieke veiligheid laat weten een overheidscommissie op te zetten die de zaak “grondig en vanuit elke hoek” zal onderzoeken.

