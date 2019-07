Peentjes zweten voor Timmermans tijdens slijtage-top over Europese benoemingen

Volgens de laatste berichten is hij nog steeds in de race, maar de regeringsleiders van de christen-democratische Europese Volkspartij (EVP) zijn zeer verdeeld en eisen, als tegenprestatie voor een ‘ja’ tegen Timmermans, ruime compensatie met andere topfuncties. Ook een aantal Centraal- en Oost-Europese landen zien de Nederlander niet zitten.

Voorzitter Donald Tusk schorste de vergadering zondagavond laat, waarna het overleg de hele nacht doorging in kleine groepjes. Tusk riep alle regeringsleiders één voor één bij zich om hun mening te peilen over bepaalde kandidaten.

Op foto’s die door diplomaten werden verspreid, is onder meer te zien hoe de Franse president Macron samenzit met de sociaal-democratische premiers Sánchez en Costa van Spanje en Portugal en de liberale leiders Michel van België en Mark Rutte.

Bikkelharde strijd

Timmermans heeft wel vaker peentjes gezweet in zijn lange carrière, maar nu is de spanning wel heel hoog opgelopen. Nog voordat de ingelaste Europese top over de topbenoemingen zondagavond begon, barstte een bikkelharde strijd los over zijn mogelijke voordracht als nieuwe commissievoorzitter.

De verdeeldheid over die voordracht bleek zo groot, dat de top urenlang niet eens kon beginnen. In kleine groepjes moesten regeringsleiders eerst onderling de gemoederen tot bedaren brengen. Vooral de tot dusver almachtige EVP was veel tijd kwijt met vooroverleg.

De naam van Timmermans, de huidige tweede man van de commissie-Juncker, kwam bovendrijven tijdens de G20-top in Osaka, waar de regeringsleiders van Duitsland, Frankrijk, Spanje en Nederland een deal zouden hebben bekokstoofd - dat waren althans de berichten vanuit de tamtam.

De christen-democratische ‘spitskandidaat’ Manfred Weber lijkt al een tijdje uitgeschakeld; alleen diens sociaal-democratische rivaal Timmermans zou kans maken op een meerderheid in zowel de Europese Raad van regeringsleiders als het Europees Parlement. Een paar uur lang leek het zondagmiddag alsof Timmermans de buit binnen had en de top een onverwachte daadkracht te zien zou geven. Toen kwamen de tegenkrachten los.

‘Timmermans een kandidaat die Europa verdeelt’

Dat die in de eerste plaats van de zogeheten Visegrad-landen zou komen (Hongarije, Polen, Slowakije en Tsjechië) was te verwachten. Timmermans heeft zich in die landen de afgelopen jaren niet populair gemaakt, met zijn optreden vanuit Brussel op zowel migratie- als rechtsstaat-gebied.

“Timmermans is een kandidaat die Europa verdeelt en Centraal-Europa niet begrijpt, die het Europa niet begrijpt dat na de ineenstorting van het communisme is opgekomen”, zei de Poolse premier Morawiecki bij aankomst. “Dit is niet de persoon die Europa kan verenigen”, voegde zijn Tsjechische ambtgenoot Babis daaraan toe.

De tegenstemmen van de vier Visegrad-landen, plus mogelijk die van Italië, zouden echter niet genoeg zijn om Timmermans van de benoeming af te houden.

Opmerkelijke video met Timmermans en Borissov

Veel somberder begon het er voor de PvdA’er uit te zien toen er uit een andere, op dat moment ongedachte hoek tegenwind opstak. Een groot aantal EVP-premiers was niet te spreken over die zogenaamde deal van Osaka, mede beklonken door hun eigen kopstuk Angela Merkel. De verdeeldheid binnen de EVP, doorgaans een goed geoliede pr-machine, lag opeens open en bloot op straat.

Het meest uitgesproken was de Ierse premier Varadkar. “Als EVP hebben wij niet ingestemd met het pakket dat in Osaka is overeengekomen. Een grote meerderheid van de EVP-premiers vindt niet dat we het voorzitterschap van de Europese Commissie zomaar moeten opgeven, zonder slag of stoot.”

De Bulgaarse EVP-premier Borissov smeet de naam van Weber weer met volle kracht in de race. “De EVP heeft van de sociaal-democraten gewonnen, punt uit”, aldus Borissov, verwijzend naar de uitslag van de Europese verkiezingen van eind mei. “We hebben het hier niet over persoonlijke kwaliteiten. De Europese kiezer heeft gesproken, en die heeft Weber op de eerste plaats gezet en Timmermans op de tweede.”

Groot opzien baarde rond middernacht een video waarop Timmermans en Borissov bilateraal overleg voeren op de Bulgaarse ambassade in Brussel. De twee mannen wisselen beleefdheden uit, waarna Timmermans zich opeens afvraagt: “Ik weet niet zeker of we dit allemaal moeten opnemen.” Daar stopt het filmpje.

Lees ook:

Wie wordt de nieuwe Juncker? De EU staat momenteel met de mond vol tanden

Tijdens de top van ruim een week geleden werd vooraf al geen doorbraak verwacht over invulling van de topfuncties, ondanks het spierballenvertoon van zowel het Europees Parlement als de Europese Raad.