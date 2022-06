Patriarch Kirill blijft heilig voor Hongarije: geen akkoord met EU-sancties als hij op zwarte lijst komt

Hongarije heeft een nieuwe blokkade opgeworpen bij het zesde EU-sanctiepakket tegen Rusland. Die nieuwe sanctieronde leek er na een maand gesteggel eindelijk doorheen te komen, na het akkoord over de olieboycot dat maandagavond op de Europese top was bereikt.

Maar op een bijeenkomst van de 27 EU-ambassadeurs, die als afrondende formaliteit was bedoeld, stak de Hongaarse ambassadeur woensdag toch weer zijn vinger op. Boedapest wil de Russisch-orthodoxe patriarch Kirill van de sanctielijst af hebben. De toevoeging van nieuwe namen aan de zwarte lijst, waaronder die van Kirill, is ook onderdeel van het brede zesde pakket.

De patriarch van Moskou is een belangrijke steunpilaar voor president Poetin. Hij steunt de invasie in Oekraïne volmondig. Volgens hem is de oorlog een ‘religieuze zuiveringsoperatie’. In zijn preken zegent hij de Russische soldaten.

Orbán voelt zich gesterkt door oliedeal

Toevoeging aan de zwarte lijst zou betekenen dat hij de EU niet meer in mag en dat zijn banktegoeden aldaar worden bevroren, mocht hij die na een maand sanctiegesteggel nog hebben. Op Twitter ging een grapje rond over het mogelijke Brusselse compromis-besluit dat Kirill alleen nog via een pijpleiding de EU in mag – een verwijzing naar de uitzonderingspositie die onder meer Hongarije heeft bemachtigd bij de olieboycot.

Veel betrokkenen kunnen er echter niet om lachen. De vergadering van de ambassadeurs zou ‘verhit’ zijn geweest. “Je geeft ze een vinger en ze nemen de hele hand”, aldus een EU-diplomaat tegenover nieuws-website EUobserver. “Orbán voelt zich gesterkt door zijn oliedeal.”

Laatste hobbel

De ergernis over de Hongaarse premier Viktor Orbán is des te groter omdat hij op de voorbije EU-top met geen woord heeft gerept over de kwestie-Kirill.

Van alle EU-regeringsleiders staat Orbán bekend als het meest Poetin-vriendelijk. Toch stemde Hongarije tot voor kort zonder morren in met alle vijf eerdere EU-sanctiepakketten die sinds het uitbreken van de oorlog zijn doorgevoerd. Die knijpen de Russische economie al behoorlijk af.

De EU-ambassadeurs komen deze donderdag opnieuw bijeen in een poging deze (vooralsnog) laatste hobbel in het zesde pakket weg te nemen.

Lees ook:

Wat ging er vooraf aan de halfbakken olieboycot van de Europese Unie?

Het EU-akkoord over een aanstaande boycot van Russische olie werd in Brussel met de nodige opluchting onthaald. Maar was dit wel dat gehoopte toonbeeld van eensgezindheid? Een reconstructie.

Welke rol speelt patriarch Kirill?

Wat zou het betekenen als patriarch Kirill, de leider van de Russisch-orthodoxe kerk, uiteindelijk op de EU-sanctielijst komt te staan?