‘Paspoortchaos’ bij de Italianen: soms een half jaar wachten op een nieuw exemplaar

De foto op Twitter van de ellenlange rij voor het hoofdbureau van politie in Mantua is indrukwekkend. De mensen voorin de rij zouden daar al ’s nachts zijn gaan staan terwijl het paspoortenloket pas ’s middags open gaat. Zó hoog is de nood onder de wachtenden: ze moeten een paspoort hebben. En voor het verkrijgen van het reisdocument zijn de wachttijden in veel Italiaanse gemeenten dit jaar enorm opgelopen.

Italianen die fysiek in de rij gaan staan en degenen die online een afspraak willen maken, botsen tegen hetzelfde probleem: ze kunnen op z’n vroegst over een paar maanden terecht voor het inleveren van de nodige papieren, pasfoto’s en vingerafdrukken. In de stad Prato is er pas in december weer een gaatje in de agenda van de politie; in Udine en Napels kan je niet eerder dan half augustus een tijdstip reserveren. Pazienza, geduld, is het toverwoord.

Maar geduld hebben Italianen niet die bijvoorbeeld een Paasvakantie hebben geboekt in een land buiten de Europese Unie, waarvoor ze een paspoort nodig hebben omdat hun identiteitskaart daar niet volstaat. Reisbureaus melden woedend dat ze dit jaar al honderdduizend reizen hebben moeten afzeggen omdat klanten niet op tijd aan hun reisdocument konden komen; ze zouden 180 miljoen euro aan inkomsten zijn misgelopen.

Overstelpt door aanvragen

Het ministerie van binnenlandse zaken, dat de paspoorten afgeeft, legt de oorzaken van het probleem buiten zichzelf: er is een plotselinge hausse aan aanvragen nu het virus is beteugeld en de Italianen weer ver kunnen en durven te reizen. Bovendien is er sinds de brexit ook een paspoort voor een bezoek aan het Verenigd Koninkrijk nodig.

De media krijgen er van het ministerie van langs omdat die de ‘paspoortchaos’ melden, waardoor veel burgers voor de zekerheid nu een nieuw paspoort aanvragen terwijl ze dat niet direct nodig hebben – waardoor de wachttijden nog verder oplopen. Het ministerie liet op 15 maart verontschuldigend weten dat het dit jaar al 551.000 paspoorten heeft afgegeven, terwijl het maandgemiddelde vorig jaar 151.000 stuks was.

Onder druk van alle kwaadheid en frustratie heeft het ministerie begin deze maand een ‘paspoorten-taskforce’ opgericht. Die moet extra personeel regelen en dringt er bij politiebureaus in het hele land op aan de openingstijden te verruimen. Het leidt tot uitzonderlijke ambtelijke taferelen: in Monza kunnen gestreste burgers op zaterdag terecht en in Cagliari, op Sardinië, houden ze de deuren zelfs op een zondag open.

