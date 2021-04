Partijbestuur CDU steunt Laschet staan als kandidaat-bondskanselier, Söder stapt opzij

Ruim driekwart van het bestuur stemde voor de premier van Noordrijn-Westfalen, Laschet. Die wordt uitgedaagd door zijn collega uit Beieren, Markus Söder van de Beierse zusterpartij van de CSU. Söder heeft aan het eind van de ochtend laten weten zijn pogingen op te geven om de kandidaat-premier te worden voor de christendemocraten bij de Duitse verkiezingen in september.

De partij van Söder, de CSU, is de zusterpartij van de CDU en in de nationale politiek trekken ze samen op als de ‘unie’. Söder had zich opgeworpen als opvolger van bondskanselier Angela Merkel (CDU) en keerde zich daarom fel tegen de kandidaat die de CDU uit had uitgekozen, Armin Laschet. Söder zei woensdag dat hij daarmee ophoudt en dat Laschet de ‘Kanzlerkandidat’ van de unie is.

De Beierse premier Markus Söder legt zich neer bij het kandidaatschap van zijn tegenstander Armin Laschet. Beeld Peter Kneffel/dpa

De CSU stond pal achter Söder en veel leden van de CDU hebben meer vertrouwen in Söder om de komende verkiezingen tot een succes te maken. Ook één van de bestuursleden die op het beraad van de CDU voor Söder was, Saarlands premier Tobias Hans, zei dat hij liever iemand van de CSU aan de leiding ziet dan de Groenen straks aan de macht. De Groenen zijn de tweede partij van het land. Ook wezen veel sprekers op de populariteit van Söder onder de christendemocraten.

Söder hoopte eerder op een stemming onder alle leden van de CDU/CSU, al bekend was dat hij de steun heeft van de meerderheid van de fractie in de Bondsdag. Nu geeft hij zijn pogingen dan toch op, wat de weg voor Laschet vrijmaakt op de opvolger te worden van Angela Merkel - mits zijn partij de aanstaande verkiezingen ook zal winnen, wat nog geen uitgemaakte zaak is.

Duitsland kiest 26 september een nieuw parlement na vier ambtstermijnen van Angela Merkel (CDU) als bondskanselier. De christendemocraten domineren de politiek al heel lang, maar volgens peilingen verliest CDU/CSU dit jaar snel terrein.