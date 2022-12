Parlement Tunesië heeft door extreem lage opkomst zelfs de schijn van legitimiteit verloren

De lage opkomst van amper 9 procent bij de Tunesische parlementsverkiezingen doet de roep om het aftreden van president Kais Saied toenemen. Met zo’n opkomst is de verkiezingsuitslag, die over een aantal dagen bekendgemaakt wordt, nauwelijks relevant. De oppositie, die eerder opriep tot een boycot van de verkiezingen, maakt zich op voor een nieuwe strijd en richt zich op de president.

Saied trok vorig jaar alle macht naar zich toe en liet het parlement ontbinden. De vraag is of de nieuwe parlementariërs de grip van de president verstevigen, want met zo’n lage verkiezingsopkomst hebben zij zelfs de schijn van democratische legitimiteit verloren. Sinds Tunesië in 2011 een prille democratie werd, lag het opkomstcijfer niet zo laag. Bij de vorige verkiezingen in 2019 lag opkomst nog rond de 40 procent.

De leider van de oppositiecoalitie, Ahmed Najib Chebbi, riep vlak na de bekendmaking van het opkomstpercentage de president op tot het ‘onmiddellijk neerleggen’ van zijn ambt. Chebbi noemde de lage opkomst ‘een ware aardbeving die zware gevolgen zal hebben’.

Parlement heeft beduidend minder macht

Veel kan de oppositie alleen niet doen. Volgens de nieuwe grondwet, die in juli door Saied is opgesteld, heeft het parlement namelijk beduidend minder macht. Zo heeft het parlement niet meer de staatsrechtelijke bevoegdheid om de president af te zetten.

De vraag is of Saied met zijn machtsgreep op termijn zichzelf uiteindelijk niet juist verzwakt. De regering heeft op dit moment legitimiteit juist hard nodig, want het land wacht economisch een heel moeilijke tijd, waarbij er moeilijke besluiten moeten worden genomen die de bevolking hard zullen raken. Saied zal bondgenoten buiten zijn eigen kliekje nodig hebben om zich tegen de reacties op de impopulaire maatregelen te kunnen verweren.

Tunesië is ook sterk afhankelijk van het buitenland, waaronder hulp uit het Westen. De Verenigde Staten en de Europese Unie hebben eerder al kritiek geuit op de controversiële maatregelen van Saied en zijn pogingen de macht bij zichzelf te concentreren. Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken riep naar aanleiding van de lage verkiezingsopkomst de Tunesische regering heel voorzichtig en in bedekte termen op ‘de komende maanden’ werk te maken van ‘de politieke participatie’ in het land. Het Westen durft het nog niet aan om de economische hulp aan Tunesië ter discussie te stellen.

Hulppakket uitgesteld

Saied kreeg vorige week bovendien een gevoelige tegenslag te verduren, toen het IMF besloot om het hulppakket van bijna 2 miljard euro aan Tunesië uit te stellen. Tunis heeft dat geld dringend nodig om instorting van de economie af te wenden. In ruil daarvoor moet de regering de subsidies op voedsel en energie verminderen, waardoor het arme deel van de bevolking flink geraakt kan worden.

Ook moet de staat een aantal overheidsinstellingen hervormen en de informele economie aanpakken. Het IMF heeft de onderhandelingen over het hulppakket met Tunis uitgesteld tot begin volgend jaar.

