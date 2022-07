Parlement Sri Lanka kiest premier tot nieuwe president

Hij werd toen waarnemend president en is nu door de parlementariërs als het nieuwe staatshoofd geïnstalleerd. De nieuwe president heeft opgeroepen eendrachtig samen te werken om het land uit de crisis te halen. De massale protesten die zich afgelopen week ook tegen Wickremesinghe richtten, worden gevoed door de ernstige economische crisis.

Sri Lanka is economisch volkomen ingestort. Het tien jaar terug erg welvarende land, met sterke economische groei en afname van de armoede, heeft zich in de loop der jaren steeds dieper in de schulden gestoken en was in 2016 al bijna bankroet. Het land werd economisch zwaar getroffen door het wegblijven van toeristen tijdens de wereldwijde coronamaatregelen en bezwijkt nu onder de schuldenlast.

De staat heeft meer dan 50 miljard euro schuld en kan geen rente meer ophoesten. Daardoor is er vrijwel geen geld meer voor de import van essentiële basisbehoeften zoals brandstof, medicijnen, melk en toiletpapier. Volgens het ministerie van Financiën is er nog 25 miljoen euro aan buitenlandse deviezen beschikbaar, maar het land zou 6 miljard nodig hebben om het een half jaar vol te houden.