Parijzenaren hebben genoeg van de overlast en stemmen deelsteps weg

De opkomst was met 8 procent bijzonder laag, maar de Parijzenaars die de moeite namen om naar de stembus te komen, hadden wel een duidelijke mening: een meerderheid van bijna 90 procent sprak zich uit voor een verbod van de elektronische deelsteps in de stad. Burgemeester Anne Hidalgo zal de uitslag van het referendum respecteren.

Parijs worstelt, zoals veel steden, al een paar jaar met de uitwassen van de bedrijven die deelsteps uitbaten. Bewoners klagen over verrommeling, doordat de steps vaak lukraak op de stoep worden achtergelaten, en over de ongelukken die ze veroorzaken. Nadat ze in 2018 overal in het straatbeeld verschenen, probeerde Parijs de deelstepjungle vanaf 2019 met regels te temmen. Nog maar drie aanbieders mochten in totaal maximaal 15.000 steps exploiteren, onder allerlei extra voorwaarden.

Maar de overlast bleef, en dus besloot de burgemeester het referendum uit te schrijven. Zelf neigde de linkse Hidalgo ook naar een verbod, al is het een onderwerp dat niet naadloos op de bestaande politieke scheidslijnen past. Aan de linkerzijde van het spectrum zijn er ook fans van de stepjes, omdat ze geen uitlaatgassen uitstoten.

Ook andere steden worstelen met de step

De deelstep zal niet uit het Parijse straatbeeld verdwijnen, nadat de huidige contracten zijn afgelopen. Parijs is namelijk ook een van de grootste markten voor elektronische steps in privébezit. “Dat Parijzenaars hun eigen step hebben, geen punt. Maar we hebben echt een probleem met het rondslingeren”, zei Hidalgo eerder dit jaar tegen Le Parisien.

De radicale stap van Parijs zal met belangstelling gevolgd worden door andere steden in Frankrijk en in het buitenland, die ook worstelen met de problemen. De Franse overheid introduceerde juist vorige week nieuwe regels, die het fenomeen enigszins aan banden moeten leggen. Zo komt er een minimumleeftijd van 14 jaar, en mag je niet meer achterop.

Nog weinig deelsteps in Nederland

Ook andere steden namen de afgelopen tijd maatregelen. Zo verbood Kopenhagen het parkeren van de deelsteps in de openbare ruimte. In Oslo en Helsinki zijn ze ‘s nachts verboden, om dronken misbruik tegen te gaan.

In Nederland zijn er relatief weinig deelsteps, omdat de meeste nog helemaal niet de weg op mogen, met uitzondering van vier types die door de minister als ‘bijzondere bromfiets’ zijn aangewezen. Het ministerie werkt nog aan regels voor toelating.

