Parijse burgers jagen op ‘gestigmatiseerde’ bruine rat

“Kijk, daar loopt er een waar het niet best mee gaat!” Sylvain Clama wijst op een rat met kale plekken op zijn rug. “Die heeft schurft. Dat is vreselijk besmettelijk, dat exemplaar moeten we vanavond zeker elimineren.”

Clama (40) is in het dagelijks leven acteur. Vanavond is hij vrijwilliger van de ‘burger-anti-rattenbrigade’ in het chique deel van het zeventiende arrondissement van Parijs, waar hij woont. Samen met financieel adviseur Jacques d’Allemagne stort hij zich op het Square des Batignolles, een charmant parkje in Engelse landschapsstijl.

De burgerbrigade ontstond in 2017 uit onvrede over het ongediertebeleid in Parijs. De lichtstad geeft 1,5 miljoen euro per jaar uit aan rattenbestrijding, maar dat lijkt lang niet voldoende. Zodra het donker is, heeft de Rattus norvegicus, de bruine rat, in parken en rond vuilnisbakken vrij spel.

Het aantal ratten schatten is een beetje nattevingerwerk. Maar de zeer serieuze Franse versie van de gezondheidsraad, de Académie nationale de médecine, houdt hun totaal in de stad op 1,50 à 1,75 per inwoner. Daarmee zou Parijs, met twee miljoen inwoners binnen de ringweg, in de mondiale top tien staan.

De rat eerst beter leren kennen

Het probleem is in de eerste plaats van praktische aard, zegt D’Allemagne (59) terwijl hij een paar takken optilt om een rattenhol te laten zien. “De vuilnisophaaldienst is niet van het niveau dat je van een druk bezochte wereldstad mag verwachten. En veel te veel mensen laten etensresten op straat achter. En hoe meer een rat eet, hoe beter hij zich voortplant.”

Daarnaast is er, menen D’Allemagne en Clama, een politiek-ideologisch obstakel dat een meer voortvarende aanpak frustreert. Parijs wordt bestuurd door een coalitie van socialisten en groene partijen, waaronder een dierenpartij, de Parti animaliste (PA).

De PA dringt aan op onderzoek naar ‘alternatieve, niet dodelijke methoden’ om de rat, ‘die wij beter moeten leren kennen’, op afstand te houden. Een gemeenteraadslid van de Parti animaliste, Douchka Markovic, was vorige maand landelijk nieuws nadat zij in de raadszaal verklaarde dat het woord ‘rat’ stigmatiserend is.

Markovic geeft de voorkeur aan surmulot, een andere naam voor bruine rat. Behalve raadslid van de centrale stad is Markovic in het stadsdeelbestuur van het achttiende arrondissement, het stadsdeel naast dat van Clama en D’Allemagne, verantwoordelijk voor dierenzaken.

Met rust laten is gevaarlijk

Het is goed om respect te hebben voor al wat leeft, vindt ook Clama, die liever spreekt van ‘reguleren’ dan van doden. “Maar leven met ratten kan echt niet op een gezonde manier, wij moeten hun aantal zo klein mogelijk houden.”

Zo denkt de Académie de médécine er ook over. Na de interventie van Markovic waarschuwde de raad onmiddellijk tegen de ‘gevaarlijke gedachte’ dat je ratten eigenlijk best met rust kunt laten. “Ratten zijn een gevaar voor de volksgezondheid vanwege de vele infectieziekten die zij verspreiden.” Het meest gevreesd is leptospirose, de ziekte van Weil, die je kunt oplopen door in water te zwemmen waarin ratten urineren.

Clama en D’Allemagne kruipen op zoek naar holen door de struiken van het park, dat speciaal voor de gelegenheid vroeg is gesloten. Ze tellen er zo’n veertig. Af en toe worden ze toegesproken door voorbijgangers die aan de andere kant van het hek hun waardering voor de brigade uitspreken.

Het duo sjouwt met vriesdozen van piepschuim. Hierin zit hun geheime wapen: dampende staafjes droogijs.

Droogijs of koolzuursneeuw is de vaste vorm van koolstofdioxide of CO 2 . “Ze gebruiken het ook in clubs om laaghangende rookwolken te maken", licht D’Allemagne toe. “Wij doen dit in de holen, die we daarna dichtgooien. Het droogijs verandert onder de grond in gas dat de lucht voor de ratten wegneemt.”

“Het is geen gif”, legt Clama uit, die een staafje tegen zijn tong houdt om dat te demonstreren.

Niet slecht voor het milieu

De burgemeester van het zeventiende arrondissement, die de burgerbrigade hielp opzetten, komt even langs om te zien hoe de actie verloopt. Geoffroy Boulard, van de centrumrechtse partij Les Républicains, ging in New York kijken, waar al langer met droogijs wordt gewerkt.

Een uitstekende methode, benadrukt Boulard. “De ratten vallen er van in slaap, het is niet slecht voor het milieu en het treft niet per ongeluk honden of vogels. Dus je vraagt je af wat de groenen er tegen kunnen hebben.”

Na twee uur holen dichten ruimen D’Allemagne en Clama hevig transpirerend hun spullen op. Vanavond zullen zo’n negentig ratten het loodje hebben gelegd.

In de afgelopen vier jaar heeft de brigade in het zeventiende ongeveer 20.000 ratten opgeruimd. Het Square des Batignolles is nu drie keer onder handen genomen. “De populatie was de laatste tijd gegroeid omdat illegale fruitverkopers bij het metrostation hier vlakbij hun onverkochte spullen in de struiken gooien”, weet D’Allemagne.

Hij pakt een handje met klassiek gif. “Dat is voor de ratten die nu nog boven de grond lopen en vanavond niet meer in hun hol terecht kunnen. Voor hen is er helaas geen andere manier.”

