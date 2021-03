Parijs ontbindt extreemrechtse propagandamachine Génération Identitaire

Een eenvoudig decreet was genoeg om het lot te bezegelen van Génération Identitaire. Deze vereniging telt volgens eigen opgave 2800 leden, maar vormt volgens minister van binnenlandse zaken Gérald Darmanin een aanzienlijk gevaar. GI, schrijft Darmanin in het decreet, maakt zich schuldig aan haatzaaien en heeft de trekken van een paramilitaire organisatie.

GI liet voor het eerst van zich horen in 2012 in Poitiers, de stad waar Karel Martel in de achtste eeuw de opmars van de Arabieren stuitte. Op het dak van een moskee in aanbouw hingen GI-leden een spandoek op dat verwees naar Martel en tegelijk aandrong op een referendum over immigratie en de bouw van moskeeën.

In de jaren die volgden, verraste GI vaker met dergelijke acties. In de Alpen rolden GI-leden een gigantisch doek uit voor illegalen die vanuit Italië te voet Frankrijk bereiken. ‘Grens Gesloten’, stond er. En: ‘Europa wordt niet jullie thuis, ga terug naar je eigen land’. GI verscheen ook op het dak van het kantoor van de Caf– een instantie die onder andere de kinderbijslag uitkeert – in de Parijse voorstad Bobigny. ‘Geef geld aan Fransen, niet aan buitenlanders’, luidde hier de slogan.

Jonge, hoogopgeleide activisten

Tot een strafoplegging kwam het zelden. GI wordt aangestuurd door jonge, hoogopgeleide activisten die hun acties voorbereiden met advocaten. Zo bezette GI in 2013 het dak van de Parti Socialiste uit protest tegen het homohuwelijk. Omdat een trap werd gebruikt, was geen sprake van huisvredebreuk.

Een van de oprichters van GI is Damien Rieu (30), een jurist. Zijn vader was een communist die hem het huis uit wilde hebben toen hij zich aansloot bij de jeugdafdeling van het Front National. In een opvanghuis zou Rieu de enige blanke zijn geweest. Een verhaal dat hij vertelt om duidelijk te maken dat omvolking geen theorie is, maar realiteit.

GI is niet verbonden met het Front National (tegenwoordig Rassemblement Nationale, RN), dat men ziet als te slap. Maar het vervult wel de rol van kweekvijver. Als een GI-lid de agitprop vaarwelzegt, komt hij of zij meestal uit bij de partij van Marine Le Pen. Damien Rieu is niet de enige die de overstap maakte, hij is tegenwoordig assistent van een lid van het RN in het Europees Parlement.

Etno-differentialisme

De ideologie van GI is het zogenoemde etno-differentialisme: het idee dat de cultuur van een volk onlosmakelijk verbonden is met een grondgebied. Het vermengen van verschillende volken leidt op den duur tot de verdwijning van die volken en moet dus worden voorkomen.

Het paramilitaire karakter uit zich vooral in krijgshaftige retoriek en symbolen; zo hangen er op kantoor van GI in Lyon affiches van Jeanne d’Arc die een kalasjnikov vasthoudt. Het decreet noemt ook een identitaire boksclub die wordt geleid door GI en zomerkampen met boks- en zelfverdedigingscursussen.

Ook al staat op heroprichting onder een andere naam een boete van 45.000 euro en een gevangenisstraf van 3 jaar, kenners van extreemrechts voorspellen dat het verbod niet voldoende is. Het netwerk, waar ook bars en conferentiezaaltjes bij horen, zal blijven bestaan.

Dat GI juist nu wordt ontbonden is moeilijk los te zien van het offensief dat de regering tegen islamisten heeft ingezet: gelijke monniken, gelijke kappen. Eind vorig jaar werden het Collectief tegen Islamofobie en de NGO BarakaCity verboden. Dit zijn volgens minister Darmanin mantelorganisaties van de politieke islam.

Lees ook:

Extreemrechts richtte zich ooit op de eigen natie. Nu op de verdediging van de blanke beschaving. Wereldwijd.

Westerse veiligheidsdiensten zien extreem-rechts van oudsher vooral als een binnenlands probleem. Maar de activisten worden steeds internationaler. ‘We leven in koortsige en gevaarlijke tijden.’