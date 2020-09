Parijs maakt ‘coronafietspaden’ permanent

Na jaren van uitbreiding van het netwerk van fietspaden in de Franse hoofdstad, hebben stadsambtenaren 50 kilometer extra rijstroken die door auto's werden gebruikt, aangewezen als fietspad. De maatregel werd aanvankelijk als tijdelijk aangekondigd. “Ze worden permanent gemaakt, daar werken we aan”, zei burgemeester Anne Hidalgo woensdag tegen radio Europe 1.



Volgens Hidalgo heeft de toename van het aantal fietsende Parijzenaars aangetoond dat fietsen een ‘geloofwaardige’ keuze voor woon-werkverkeer is geworden. “Het helpt om de vervuiling te verminderen.”



Hidalgo's meest radicale stap tijdens de pandemie was om de Rue de Rivoli, een belangrijke verkeersader van de Bastille langs het Louvre naar de Place de la Concorde, om te vormen tot een fietssnelweg met meerdere rijstroken. Dat zal ook na de pandemie zo blijven, zei Hidalgo. Alleen taxi's, bussen en enkele andere voertuigen mogen nog gebruik maken van deze route.

Drukte in het openbaar vervoer tegengaan

Parijs heeft net als andere steden en de Franse regering grote inspanningen geleverd om het fietsen te stimuleren, aangezien de regels voor sociale afstand het openbaar vervoer het reizen ongemakkelijk maken. Bovendien is er grotere kans op besmetting met het coronavirus in de metro of bus. De Franse regering beloofde 20 miljoen euro extra uit te trekken om het repareren van kapotte fietsen te stimuleren, om de drukte in het openbaar vervoer tegen te gaan.

Sinds 2015 heeft Parijs 150 miljoen euro geïnvesteerd om ‘fietshoofdstad van de wereld’ te worden. Het vijfjarenplan omvatte een verdubbeling van het aantal fietspaden in Parijs van 700 kilometer naar 1400 kilometer, het creëren van 10.000 fietsparkeerplaatsen en het verbeteren van de Velib (het openbare fietsdeelsysteem), dat in verval raakte.

