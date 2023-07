Parijs koestert zijn boekhandelaars – maar niet tijdens de Spelen

De bouquiniste in zijn groene shirt met gouden kettinkje wil tussen twee hoosbuien door wel even vertellen hoe kwaad hij is. “We willen best een paar dagen voor en na de opening van de Olympische Spelen dichtblijven. Tuurlijk, ik ga wel twee weken met vakantie, wat kunnen mij die Spelen schelen?”

Naast hem staan kleine Eiffeltorentjes, een standaard met ansichtkaarten en als aan een waslijn hangen nostalgische reclameposters voor zeep en likeur. Alle andere kramen zijn dicht, maar deze boekhandelaar – die zijn naam niet wil geven – durft het als enige aan om in dit wisselvallige weer open te blijven.

Zijn handel is handig opgeborgen in een uitklapbaar kastje dat onderdeel is van de lange reeks donkergroene, metalen kastjes op de kademuren langs de Seine. Het is Parijs erfgoed, al honderden jaren, en nu moet het wijken voor de Olympische Spelen.

“En waarom?” De handelaar doet twee stappen naar achteren. Druppels uit het bladerdak boven hem spatten op zijn bril, maar hij negeert ze. “Kijk!” Anderhalve meter voor zijn kraam spreidt hij zijn armen. Tot dáár zal de veiligheidsbarrière komen. “Je kunt vanaf hier helemaal niet over de kademuur kijken naar een wedstrijd op de rivier. En voor zover dat wél kan, staan die bomen in het zicht.” Met zijn kin gebaart hij naar het groen dat onderaan de kade groeit, aan de kant van de rivier. “Die gaan ze natuurlijk niet weghalen.”

De gemeente stelde vorige week voor om de kastjes voor de Spelen te demonteren. Ze worden dan opgeknapt op kosten van de stad, en na de Spelen zo snel mogelijk teruggeplaatst. “Het is alsof je de Eiffeltoren of de Notre Dame wil afbreken! We zijn hier al 450 jaar”, reageerde Jérôme Callais, voorzitter van de belangenvereniging voor de bouquinistes, in Le Monde. Burgemeester Anne Hidalgo wil de monumenten van Parijs extra in de schijnwerpers zetten tijdens de Spelen. Veel van de wedstrijden zullen plaatsvinden in het centrum van de stad, rondom de Seine. Zo’n 570 kastjes, 59 procent van het totaal, staan daarbij in de weg. Volgens Callais zijn veel ervan te fragiel om te verplaatsen.

De bouquiniste met het gouden kettinkje vermoedt dat een langdurige sluiting zeker vijftig van zijn collega’s de nek om zal draaien. “Ze willen ons gewoon weg hebben.”

Of dat echt waar is, valt te betwijfelen. De kastjes staan al sinds 1991 op de Unesco Werelderfgoedlijst als onderdeel van het Parijse centrum. Ze staan bovendien op de nominatie om erkend te worden als immaterieel erfgoed.

Toch vertrouwt hij het niet, de handelaar. “Als ze ons gaan renoveren zien we er straks allemaal hetzelfde uit. Terwijl het juist onze charme is dat we allemaal nét even anders zijn.”