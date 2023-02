Paramaribo heeft zichzelf uit voorzorg in ‘lockdown’ geplaatst

Het is rond zes uur en nog licht als vrijdag overal in buitenwijken van Paramaribo supermarkten al gesloten zijn. De schrik zit er goed in vanwege de onverwachte bestorming van het parlement en plunderingen van winkels in de binnenstad, eerder op de dag nadat een protestactie van duizenden Surinamers tegen het ‘moordende’ bezuinigingsbeleid van de regering escaleerde. Ook tankstations zijn gesloten.

Toegangswegen naar hartje binnenstad zijn afgezet door zwaar bewapende agenten en militairen. Bij de busterminals staan honderden personen verzameld, voornamelijk relzuchtige jongemannen, sommigen met afgedekte gezichten. Om escalatie te voorkomen worden zij met rust gelaten, maar niemand mag zich meer bijvoegen: automobilisten en voetgangers moeten rechtsommekeer maken. Bij twee bankgebouwen staan extra militairen op wacht.

Grimmige sfeer

“Je kan niet zomaar schieten op mensen, het gaat niet om beesten”, fulmineert een man terwijl hij gefilmd wordt. “De mensen gaan niet naar huis omdat ze voor hun rechten opkomen. Het volk heeft je daar geplaatst en dan schiet je met traangas”, zegt hij over de regering. “Dat kan niet; we leven in een democratisch land!”

Boven cirkelt een legerhelikopter. De sfeer voelt grimmig aan. Eerder op de dag richtte relschoppers hun woede ook op aanwezige journalisten.

Ineens begeeft een massa zich rennend richting een straat. Er is geroep en gegil en steeds meer mensen stromen die kant op. Alsof een vechtpartij is uitgebroken. Agenten en militairen volgen met gepaste afstand. “We gaan naar de Hermitage Mall!” wordt geroepen over een winkelcentrum in een buitenwijk, als signaal dat het ook geplunderd gaat worden.

Een geïrriteerde automobilist die de afgezette zone wil verlaten, baant zich met ronkende motor door de menigte. Je moet ogen in je rug hebben want het is een explosieve sfeer waarbij zomaar ineens een auto op de menigte kan inrijden.

‘Alles is weggedragen’

Bij alle winkels en handelszaken zijn de rolluiken omlaag. Een winkel die smartphones en accessoires verkoopt, is minder fortuinlijk. De etalageramen zijn aan diggelen. De Chinese winkelierster houdt zich vast aan het geforceerde rolluik, wachtend op hulp die al te laat is. “Alles is weggedragen”, zegt ze. De meeste winkeleigenaren zijn van Chinese afkomst. “Ik wist niet dat Suriname zo erg zou worden", zegt zij. “De Chinezen die het land al hebben verlaten, hebben geluk.”

Een Chinese winkelierster wacht op hulp. 'Wist niet dat Suriname zo erg zou worden.' Beeld Iwan Brave

Op een bankje naast een schaafijsverkoper, die niets meer te bieden heeft, zit een pensioneerde man van 62. Hij moet hosselen als taxichauffeur om rond te kunnen komen. De man keurt de in chaos ontaarde protestactie af. Het is niet de manier om de president naar huis te sturen.

Er wordt rekening mee gehouden dat oproerkraaiers georkestreerd zijn vanuit een politieke hoek. Daarbij wordt vooral gekeken naar de richting van de NDP van Desi Bouterse.

Veroordeling Bouterse

Bouterse is in 2019, toen hij president was, veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf voor zijn aandeel in de vijftien decembermoorden tijdens zijn militaire regime in 1982. Hij mag zijn hoger beroep in vrijheid uitzitten. Medio dit jaar wordt het eindvonnis verwacht. Het OM heeft weer twintig jaar geëist maar nu ‘mét gevangenneming’.

Als de duisternis invalt adviseert een commandant van de militaire politie vriendelijk: “Wie hier niets te zoeken heeft kan maar beter gaan. Want in het donker zal een gewapende winkelier slecht het verschil zien tussen u een plunderende jongeman.” Het is niet aan dovemansoren besteed.

Normaal op vrijdagavond is het uitgaanscentrum levendig, maar nu lijkt Paramaribo een spookstad, waar voornamelijk daklozen en verslaafden als schimmige figuren ronddolen. De omgeving van het Onafhankelijkheidsplein, waar het parlement en het kabinet van de president zich bevinden, is als ‘veiligheidszone’ afgezet met hoge hekken.

Zaterdag komen regering en parlement bij elkaar voor het bespreken van extra veiligheidsmaatregelen. Geruchten gaan rond dat mogelijk de ‘noodsituatie’ wordt afgekondigd. Maar ook zonder dat heeft Paramaribo zichzelf uit voorzorg in een ‘lockdown’ geplaatst, want de situatie is te onvoorspelbaar en explosief voor een weekendstemming.

