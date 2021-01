Pap voor mijnwerkers die al meer dan een week vast zitten

Worst, gierstepap en tafelzuur voor elf personen, die bestelling kwam dinsdag van bijna 600 meter onder de grond in Oost-China. Mijnwerkers die al meer dan een week vast zitten in een goudmijn in de provincie Shandong, staan nu weer in contact met de buitenwereld. Na een vertraagd begin wordt er met man en macht gewerkt aan hun redding.

Op 10 januari zorgde een explosie in de mijn, die nog in aanleg is, voor afsluiting van de toegang. Bovendien viel het communicatiesysteem uit. De leiding van de mijn en lokale autoriteiten wachtten meer dan een dag met het melden van het ongeluk, wat de start van de reddingswerkzaamheden heeft vertraagd. Een lokale partijfunctionaris en de burgemeester zijn inmiddels ontslagen.

Reddingswerkers probeerden door te kloppen contact te leggen met de opgesloten mijnwerkers. Bovendien werden er touwen neergelaten door boorgaten. Een week na de explosie kwam een eerste teken van leven, in de vorm van een ruk aan een van de touwen.

Handgeschreven briefje

Maandag kwam het eerste bericht van de mijnwerkers: een handgeschreven briefje, dat via touwen door een nieuw geboorde buis omhoog werd gehaald. “Stop niet met de pogingen ons te bereiken”, schreven zij.

Uit het briefje bleek dat elf mijnwerkers levend en wel zitten opgesloten in een ruimte en nog een in een andere mijngang. De elf hadden wel contact gehad met die laatste, die ongeveer vijftig meter onder de anderen vast zat, maar dat is daarna niet meer gelukt. Van nog eens tien mijnwerkers die tijdens het ongeluk ondergronds waren, is niets bekend.

Een van de opgesloten mannen is uitgeput, een ander licht gewond door de explosie, maar verder lijken de twaalf er redelijk aan toe. “Ze zijn verzwakt maar hun algemene fysieke conditie is vrij goed”, zei Chen Fei, burgemeester van de nabijgelegen stad Yantai.

Na eerste verzoeken om pijnstillers, verbandmiddelen en iets te drinken werd ook voedsel door de geboorde schacht naar beneden gelaten. De pap waar de mijnwerkers om vroegen is een traditioneel ontbijt in de regio, voor de smaak vaak aangevuld met pepers en zuur.

De reddingspogingen staan onder tijdsdruk, want de mijnwerkers maken in hun berichten melding van giftige dampen en een stijgend waterpeil. Reddingswerkers studeren op mogelijkheden om pompen omlaag te brengen.

China heeft veel mijnongelukken meegemaakt, die vaak duizenden levens per jaar eisten, maar de laatste jaren is de veiligheid wel verbeterd. De regels zijn strikter geworden, maar die worden niet altijd nageleefd door lokale autoriteiten die uit zijn op economische ontwikkeling. Vorig jaar kwamen bij twee ongelukken in de buurt van de stad Chongqing nog 39 mijnwerkers om.

