Paola en Michele uit Verona zijn Romeo en Julia van de lockdown

Ze worden de Romeo en Julia van de lockdown genoemd. Paola en Michele werden verliefd zonder elkaar ooit te hebben ontmoet.

Paola en Michele, die tijdens de strenge Italiaanse lockdown verliefd op elkaar zijn geworden, willen trouwen. Dat mooie nieuws komt uit Verona, waar advocate Paola (40) en bankemployee Michele (38) zestig meter tegenover elkaar woonden zonder elkaar ooit te hebben ontmoet.

Vlak nadat alle Italianen in hun huizen waren opgesloten, sloeg Cupido toe. Om de bezorgdheid over het virus even te verlichten, werd er overal in het land ’s avonds op balkons en dakterrassen muziek gemaakt en gezongen. Op 17 maart speelde de zus van Paola viool op het balkon van het appartement op de zesde verdieping waar het gezin Agnelli woont.

Michele D’Alpaos, op zijn balkon op de zevende verdieping, pakte er een verrekijker bij, zag Paola Agnelli en dacht: wat een ontzettend mooi meisje. Hij vond haar op Instagram. Honderden berichtjes gingen over in iedere dag bellen.

Geen ruziënde families

Paola, in een tv-interview: “We waren allebei single en deelden onze waarden en normen, maar kletsen ook over wat we hadden gegeten”. Michele: “In het café zou een vrouw als zij nooit naar mij hebben gekeken. De lockdown fungeerde als mijn bescherming. Ik praatte met haar over dingen waar ik normaal nooit over zou hebben durven praten.”

Toen de lockdown half mei eindigde, hebben de geliefden elkaar in een parkje ontmoet. “Zonder iets te zeggen heb ik haar gekust. We hebben een half uur op een bankje zitten zoenen”, vertelde Michele.

Het verliefde stel wordt de ‘Romeo en Julia van de lockdown’ genoemd – naar de tragedie van William Shakespeare die in Verona is gesitueerd en waar veel toeristen een balkon bekijken dat zogenaamd van Julia was. Maar in tegenstelling tot die personages hebben Paola en Michele geen ruziënde families. “Iedereen is supergelukkig voor ons”, aldus Paola.

