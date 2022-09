Paniek onder Russische mannen, ‘referenda’ in bezette gebieden: de oorlog escaleert verder

De ‘beperkte mobilisatie’ van reservisten die de Russische president Poetin woensdag afkondigde, zorgde vrijdag nog steeds voor ellenlange files voor grensovergangen door mannen die proberen daaraan te ontkomen. Onder andere Finland, Georgië en Kazachstan meldden grote drukte. Finland kondigde aan de grenzen te willen sluiten voor Russen op een toeristenvisum, in navolging van Estland, Letland en Litouwen.

Op sociale media waarschuwen inwoners van diverse Russische steden elkaar live over plekken waar agenten aan passerende mannen bevelen uitdelen om zich voor de krijgsdienst te melden. Een dergelijk Telegram-kanaal voor alleen Moskou had vrijdag al meer dan 100.000 abonnees. Ook mannen die opgepakt worden bij anti-oorlogsdemonstraties krijgen zo’n bevel, volgens berichten op sociale media.

‘Tienduizend vrijwilligers’

Volgens het Kremlin hebben zich tienduizend mannen vrijwillig aangemeld. Of dat klopt is niet na te gaan, bovendien is het een fractie van de 300.000 nieuwe soldaten die minister van defensie Sergej Sjojgoe zei te willen mobiliseren. Alle ex-beroepssoldaten en -dienstplichtigen tot 35 jaar en ex-officieren tot 55 jaar kunnen gedwongen worden tot inzet in Oekraïne, na twee weken ‘aanvullende training’. Een uitzondering geldt voor studenten, bepaalde beroepen en mensen met een beperking.

Op Twitter gonst het van de filmpjes over chaotische toestanden bij de aanmeldingen, zoals straalbezopen rekruten en het gebrek aan een medische keuring, waaruit valt af te leiden dat de restricties bij rekrutering vooral op papier bestaan.

De mobilisatie zal niet beperkt blijven tot 300.000 soldaten, merkte Sjojgoe woensdag ook al op. Poetins decreet noemt geen aantallen, wel worden de deelrepublieken quota opgelegd. De vrees bestaat dat vooral mannen in armere delen van de Russische federatie de klos zijn. Zij zijn ook nu al oververtegenwoordigd in de Russische eenheden in Oekraïne. In Oelan Oede, hoofdstad van de oostelijke deelrepubliek Boerjatië, zou de politie de universiteit zijn binnengevallen en mannen hebben afgevoerd – ondanks de vrijwaring van studenten volgens Poetins decreet.

Referenda

In vier Oekraïense provincies kon vanaf vrijdagochtend gestemd worden voor aansluiting bij Rusland, althans in de delen onder Russische bezetting. De stemmingen, die buiten Rusland algemeen als schijnvertoning worden aangemerkt, duren tot woensdag.

Uit angst voor aanslagen op stembureaus door partizanen gaan pro-Russische ‘functionarissen’ soms van deur tot deur met stembiljetten. Niet-stemmen kan leiden tot ontslag, maar veel inwoners weigeren te stemmen, of durven zelfs tegen het referendum te protesteren. Niet een van de provincies waar gestemd wordt is geheel in Russische handen, en veel inwoners zijn gevlucht. Wie naar Rusland is gevlucht, of gedeporteerd, mag ook stemmen.

Begin september hadden de door Rusland aangestelde autoriteiten de referenda voor onbepaalde tijd uitgesteld, wegens de onveilige militaire situatie. Sindsdien heeft Oekraïne grote terreinwinst geboekt in de provincie Charkov, en is de situatie in de bezette gebieden er vanuit Russisch oogpunt alleen maar heikeler op geworden.

Dat verklaart waarschijnlijk de plotselinge grote haast: de referenda zijn onderdeel van Ruslands militaire escalatie. Als de regio’s eenmaal zijn omgetoverd tot ‘Russisch grondgebied’, zal Moskou aanvallen beschouwen als aanvallen op Rusland, en kan het Kremlin ‘uit zelfverdediging’ ook kernwapens inzetten, zo herhaalde ex-president Dmitri Medvedev eerdere waarschuwingen.

VN: Rusland pleegt oorlogsmisdaden Rusland heeft burgerdoelen gebombardeerd, geëxecuteerd, gemarteld en zich schuldig gemaakt aan ‘gruwelijk seksueel geweld’, ook tegen kinderen. Voor deze daden bestaan genoeg bewijzen. Dat schrijft een onderzoekscommissie van de VN-Mensenrechtenraad onder voorzitterschap van de Noor Erik Møse in een tussenrapportage. De commissie heeft zijn onderzoek beperkt tot de regio’s Kiev, Tsjernihiv, Charkov en Soemi. Soortgelijk onderzoek in andere streken volgt later. Volgens Møse heeft Rusland explosieven ingezet die een grote uitwerking hebben in gebieden waar burgers wonen. “Dit is de bron van enorm veel leed en pijn onder burgers”. Er zijn opvallend veel mensen geëxecuteerd, mishandeld, vastgehouden en gefolterd.

