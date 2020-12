Palestijnse ‘techno-koningin’ gearresteerd na rave in heiligdom

Wie afgelopen zaterdag in de buurt van Jericho was, had de doffe dreunen van de technobeats misschien kunnen horen. Palestijnse jongeren hadden een rave georganiseerd in het pelgrimsoord van Nabi Musa, gelegen op de Westelijke Jordaanoever.

Het feest heeft voor veel ophef gezorgd, omdat Nabi Musa een belangrijk Palestijnse heiligdom is: volgens de islamitische traditie is het de plek waar de profeet Mozes is begraven. Behalve het mausoleum behelst het complex ook een moskee.

Op sociale media zijn beelden te zien van jongeren die tussen de felgekleurde stroboscooplichten dansen in het gedeelte van het gebouw waar normaliter gebeden wordt.

Heiligschennis

Niet iedereen kon deze beelden waarderen. Nadat nieuws van het feest zich snel via sociale media had verspreid, kwam een groep woedende mannen verhaal halen, sommigen met knuppels in de hand, zo is te zien op filmpjes die op Twitter zijn geplaatst. Met veel geschreeuw worden de feestende jongeren gesommeerd te vertrekken. Na korte tijd is de Israëlische politie ter plaatse, die iedereen naar huis stuurt.

De boze reacties kwamen niet alleen door de muziek, volgens getuigen werd er ook alcohol gedronken en gerookt. Veel Palestijnen zien het feest als heiligschennis van de moskee en het mausoleum waar Mozes zou zijn begraven. De profeet is een belangrijk figuur voor zowel moslims als christenen en joden.

Meerdere mensen zijn inmiddels gearresteerd, onder wie de dienstdoende dj van de avond Sama Abdulhadi, ook wel bekend als de ‘Palestijnse koningin van de techno’. Ze is een van de grootste talenten in de Midden-Oosterse technoscene, en treedt regelmatig op in het buitenland. Het is nog niet duidelijk waar de arrestanten officieel van beschuldigd worden.

Wie heeft toestemming gegeven?

Ondertussen geven verschillende partijen elkaar de schuld voor het verlenen van toestemming voor de rave. Volgens de organisatoren van het feest wist de Palestijnse Autoriteit – die het gebied deels bestuurt – van het feest af en heeft een vergunning voor het evenement verleend. De bestuurders ontkennen echter enige voorkennis van het feest gehad te hebben. Volgens de woordvoerder van de Palestijnse premier is er een onderzoekscommissie ingesteld om de gang van zaken te onderzoeken.

De feestgangers worden ook bekritiseerd om het deelnemen aan een rave tijdens de coronacrisis. De Westelijke Jordaanoever is vanaf 17 december officieel twee weken in gedeeltelijke lockdown gegaan, nadat de coronabesmettingen in het gebied weer waren opgelopen.

