Pakistan kampt met dodelijkste overstromingen in jaren

Pakistan kampt met een van de hevigste overstromingen in jaren. De moessonregen is dit jaar extremer dan anders en bij overstromingen zijn hele dorpen vernietigd. Er zijn al meer dan 1033 doden geregistreerd. Op zondag alleen al kwamen 119 mensen om het leven. Veel inwoners in de getroffen gebieden hebben hun toevlucht gezocht in de bergen.

De Pakistaanse regering heeft het buitenland om hulp gevraagd. De minister van binnenlandse zaken Salman Sufi zei tegen de BBC dat zijn land kampt met verschillende crisissen tegelijk, waardoor het op buitenlandse hulp is aangewezen: “Pakistan worstelt met economische problemen, maar net nu we op het punt stonden deze te overwinnen, worden we getroffen door de moessonramp.”

300.000 huizen verwoest

In Noordwest-Pakistan, waar de overstromingen het hevigste zijn, zijn dit weekeinde meer dan 330.000 burgers geëvacueerd naar hoger gelegen gebieden. Inmiddels zijn er al bijna 300.000 huizen verwoest. Ook zijn wegen onder water gekomen of beschadigd geraakt. Elektriciteitscentrales zijn op veel plaatsen beschadigd, waardoor miljoenen Pakistanen zonder stroom zitten. De problemen met de extreme regenval doen zich in alle vier provincies van het land voor.

De Pakistaanse klimaatminister Sherry Rehman wijt de overstromingen aan klimaatverandering. Zij maakt zich grote zorgen over het verdere verloop, want tegen de tijd dat de neerslag ophoudt ‘kan het zomaar zijn dat een vierde of een derde van Pakistan onder water staat.’ Ze wees op de bijzonder kwetsbaarheid van haar land door de smeltende gletsjers: “Pakistan heeft het grootste aantal gletsjers buiten de poolgebieden.”

Hopen dat IMF de schade betaalt

De minister van buitenlandse zaken Bilawal Bhutto-Zardari hoopt dat het IMF een groot deel van de financiële schade kan opvangen. Het IMF was al van plan om deze week te besluiten of het 1,2 miljard dollar zou geven aan Islamabad voor de economische problemen die sinds 2019 spelen, maar Bhutto-Zardari hoopt dat de financiële instelling daarbij rekening houdt met de nieuwe crisis en noden.

Hij roept ook de internationale gemeenschap op om Pakistan te helpen. Economen beramen de schade van alleen deze overstromingen al op 4 miljard euro. Bhutto-Zardari zei dat Pakistan op de langere termijn moet kijken naar het hervormen van de economie en infrastructuur en deze weerbaar te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering.

