Pakistaanse premier Khan alsnog weggestemd na week van politieke chaos

Eigenlijk zou al op 3 april gestemd worden over de motie van wantrouwen. De stemming werd toen geblokkeerd door de spreker van het parlement, die het ongrondwettelijk noemde. Imran Khan ontbond daarop het parlement. Donderdag besloot het Hooggerechtshof dat juist het blokkeren van de stemming – en daarmee het ontbinden van het parlement – ongrondwettelijk was, en de stemming alsnog moest doorgaan.

Het was van tevoren al zeker dat Khan de motie niet zou overleven, nadat zeker 20 van zijn eigen coalitiegenoten hun steun publiekelijk introkken. Toch besloot hij niet af te treden. “Ik vecht door tot de laatste bal”, zei hij, verwijzend naar zijn succesvolle cricketcarrière. Zijn partij zou ook op zaterdag nog de hele dag proberen de stemming te vertragen en te blokkeren.

De voornaamste reden die de oppositie noemt voor de motie is de economische crisis in Pakistan. Er is weinig werkgelegenheid en de inflatie van voedsel ligt rond de 30 procent. Hiervan geven ze Khan de schuld – hoewel zijn volgers geloven dat hij er vanwege de pandemie weinig aan had kunnen doen.

Amerikaans complot

Zelf toont Khan totaal geen berouw over de belabberde economische situatie in zijn land. Volgens hem eindigde zijn premierschap vanwege een Amerikaans complot en lieten de overgelopen coalitiegenoten zich omkopen. Hij noemt hierbij steeds een ‘dreigbrief’ vanuit de VS.

Volgens de Pakistaanse krant Dawn gaat het om een vertrouwelijke diplomatieke kabel, waarin de toenmalige Pakistaanse ambassadeur in de VS vertelde over een ontmoeting met een Amerikaanse diplomaat. Deze zou hebben gezegd dat de relatie tussen beide landen niet zou verbeteren als Khan aanblijft. Dit zou zijn vanwege onvrede over zijn ‘onafhankelijke buitenlandbeleid’. Khan was bij Poetin aan het lunchen toen de oorlog in Oekraïne begon.

Pogingen de ‘dreigbrief’ in het parlement te bespreken zorgden voor uitstel, maar niet afstel van de stemming. Ondertussen had Khan, door publiekelijk te spreken over de vertrouwelijke kabel, diplomaten van zich vervreemd. Zijn lunch met Poetin en anti-Amerikaanse toespraken schoten bovendien in het verkeerde keelgat bij het Pakistaanse leger, dat veel macht uitoefent als het gaat om defensie- en buitenlandbeleid en daarbij graag de VS aan Pakistans kant wil houden.

Geen steun meer van het leger

Het is bekend dat Khan nooit aan de macht had kunnen komen zonder de steun van het leger – en dat hij die steun definitief kwijt is. De oppositie maakte hier strategisch gebruik van door, na jaren van protesten, juist nu met de motie van wantrouwen te komen.

De 69-jarige Khan was sinds 2018 premier. Hij won in 1992 als aanvoerder van het nationale cricketteam de wereldbeker en begon enkele jaren daarna zijn eigen politieke partij, waarmee hij zich afzette tegen corruptie en dynastiepolitiek. In 1999 steunde hij de militaire coup van generaal Pervez Musharraf.

Maandag stemt het parlement over een opvolger. Vermoedelijk zal Shehbaz Sharif het stokje overnemen. Dat is de broer van driemalig premier Nawaz Sharif, die in 2017 in de gevangenis belandde voor corruptie en nu in Engeland zit. In oktober 2023 staan er weer verkiezingen op de agenda. Nog nooit heeft in Pakistan een premier een volledige termijn kunnen uitzitten.