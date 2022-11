Pakistaanse oud-premier Imran Khan, zinnend op comeback, overleeft aanslag

Imran Khan heeft donderdag een aanslag overleefd. De voormalig premier van Pakistan, die in april na een motie van wantrouwen moest aftreden, werd bij een campagnebijeenkomst in het oosten van Pakistan in zijn scheenbeen geschoten. Eén van zijn aanhangers kwam bij de schietpartij om het leven, negen mensen raakten gewond.

De 70-jarige Khan zelf raakte niet ernstig gewond, nadat een schutter met automatisch geweer het vuur opende op de campagnekaravaan waarmee de populistische ex-premier optrekt richting hoofdstad Islamabad. Khan stond boven op een container, zwaaiend naar zijn aanhangers, toen hij en zijn assistenten onder vuur werden genomen.

“Het was een duidelijke moordpoging”, aldus een woordvoerder van Khans PTI-partij tegenover persbureau Reuters. “Als de schutter niet zou zijn gestopt door zijn aanhangers, zou de hele partijtop zijn omgekomen.”

De schutter, die direct werd gearresteerd, zou volgens de politie hebben laten weten dat hij alleen handelde, en dat Khan het doelwit was omdat die ‘het Pakistaanse volk misleidt’.

Comeback

Khan zint op een politieke comeback, en houdt sinds zijn politieke val vaker massabijeenkomsten. Vorige week vertrok hij met een colonne vanuit Lahore, om langzaam richting hoofdstad Islamabad te rijden, samen met duizenden aanhangers.

Daarmee daagt hij de zittende regering onder Shehbaz Sharif uit. En ook de Pakistaanse kiescommissie, die hem heeft verboden de komende vijf jaar een publiek ambt te bekleden, wegens het doorverkopen van politiek verkregen giften – waaronder Rolex-horloges en manchetknopen. Khan vecht deze beslissing aan bij de rechtbank, en probeert ondertussen publieke steun te mobiliseren. Parlementsverkiezingen staan gepland voor eind 2023, Khan wil deze met zijn massabijeenkomsten sneller afdwingen.

Aanhangers van Khan gingen de straat op na het nieuws over de aanslag. Beeld ANP / EPA

Khan, afkomstig uit een welgestelde familie en opgeleid in Groot-Brittannië, was voor zijn politieke carrière een van ’s werelds befaamdste cricketspelers. Hij was aanvoerder van het Pakistaanse cricketteam dat in 1992 wereldkampioen werd, en stond tijdens zijn sportcarrière te boek als playboy en feestbeest.

Maar na 3,807 runs en 362 wickets vormde de charismatische cricketvedette zich om tot vroom ­islamitisch politiek leider. Hij schopte het in 2018 tot premier van het land, door zich af te zetten tegen de dynastie-politiek.

In april van dit jaar werd hij echter weggestuurd door het parlement vanwege de economische malaise, die hij zichzelf overigens niet aanrekende. Hij wijst luidruchtig met een beschuldigende vinger naar zijn politieke tegenstanders, die zouden samenspannen met de Verenigde Staten én het Pakistaanse leger – waarvan hij de steun inmiddels kwijt is. Zijn grootste tegenstander, Shehbaz Sharif, veroordeelde de aanslag ten zeerste en zegt dat er onmiddellijk een onderzoek zal worden ingesteld.

Pakistan heeft een geschiedenis van politiek geweld, waarvan oud-premier Benazir Bhutto, die in 2007 bij een zelfmoordslag om het leven kwam, het bekendste slachtoffer is. Haar vader, president Zulfikar Ali Bhutto, werd in 1979 opgehangen na een militaire coup.

