Pakistaanse families zijn omsingeld door het water – en het gevaar is niet geweken

Gezien vanaf een houten motorboot lijkt het landschap rondom de plaats Mehar wel uit een sciencefictionfilm te komen. Boomtoppen steken boven het water uit, net als de bovenste verdiepingen van huizen. Een half ondergelopen benzinepomp; een verkeersbord. En af en toe een tot eiland geworden dorpje.

“Het water kwam tot hier.” Halima wijst naar haar middel. In haar andere arm draagt ze haar jongste kind. Ze staat voor haar huis, of wat ervan over is, op een van de eilanddorpen, een half uur varen van de stad. Waar eerder haar veld vol jonge rijstplantjes stond, is nu niets dan water. Halima heeft geen boot, of geld om er een te huren, en zit dus vast op het eiland. Omringd door familieleden vertelt ze haar verhaal. “Het water kwam zo snel, dat we onmogelijk konden vluchten. Onze kinderen zijn bijna verdronken. Onze dieren zijn dood.”

Een groot deel van het huis is afgebrokkeld. Onder het nog overgebleven dak staan waterbuffels, bij een ventilator die op zonne-energie werkt. De familie had ook dertien geiten. Die zijn opgeslokt door het water. De buffels hebben honger en de kinderen ook. Volgens Halima hebben ze nog van niemand hulp gekregen. “Er is geen water, geen brood, geen groenten. Kijk hoe dun de buffels zijn. Ze geven geen melk meer. We zijn gedwongen dit vieze overstromingswater te drinken. We worden er ziek van.”

Weinig hulp

Aan de rand van de stad laadt een lokale hulporganisatie wat flessen water en rijst in een enkele motorboot, om families als die van Halima te helpen. Verder is het opvallend rustig op het water. Hoewel er talloze gestrande families zijn, lijkt hulp hier grotendeels afwezig.

De totale geschatte schade van de overstromingen in Pakistan is moeilijk te bevatten. Ruim 900.000 boerderijdieren dood. Een miljoen huizen beschadigd en 765.000 huizen helemaal kapot. Duizenden kilometers aan wegen verwoest. Tientallen miljoenen mensen zijn getroffen.

Een rapport van een team internationale wetenschappers dat donderdag verscheen concludeert dat klimaatverandering hoogstwaarschijnlijk heeft bijgedragen aan de ramp, hoewel het lastig is vast te stellen in welke mate. Zeker is dat de moesson uitzonderlijk hevig is geweest, en dat door de extreme hitte van eerder deze zomer meer gletsjermeren dan normaal zijn doorgebroken. Hierdoor ontstonden hevige overstromingen in het bergachtige noorden van Pakistan. Al dat water is met de rivier Indus, die over de lengte van het hele land richting de zee stroomt, in de zuidelijke en laaggelegen provincie Sindh beland, waar het zich samenvoegt met grote hoeveelheden regenwater.

Gecontroleerde dijkdoorbraak

De velden en dorpen bij Mehar liepen onder na een dijkdoorbraak, twee weken geleden. Er staat veel druk op de dijken in de regio, doordat het grootste zoetwatermeer van het land, het Mancharmeer, gevaarlijk hoog staat. De autoriteiten hebben dijken bij het meer expres doorgebroken, om het op een gecontroleerde manier leeg te laten lopen. Zo bleven dichtbevolkte steden bij het meer droog, maar liepen wel honderden dorpen onder. Meer dan 500.000 mensen zijn inmiddels geëvacueerd naar kampen. Toch kwam de overstroming bij Mehar voor veel dorpsbewoners onverwacht.

Intussen zetten stadsbewoners alles op alles om te voorkomen dat Mehar, een stad van 200.000 inwoners, zelf onderloopt. “We kregen een waarschuwing en werden gevraagd te evacueren”, vertelt Raza Ali, een man die met een groep stadsgenoten onder een tent aan de rand van de stad zit. “De meeste mensen zijn gebleven, en hebben meegeholpen deze dijk te maken.” Hij wijst op een kilometerslange dijk gemaakt van zand en zandzakken. “Jonge mensen hebben dag en nacht gewerkt.”

Hoge voedselprijzen

Het water staat gelukkig al wat lager dan aan het begin, vertelt Ali, maar het gevaar is niet geweken. “Als de dijk op welk punt dan ook breekt, kan de stad nog steeds onderlopen. Daarom zitten wij hier, dag en nacht, om de dijk in de gaten te houden. Dat doen we vrijwillig, als burgers, want het is onze stad die gevaar loopt.”

Het kan nog wel maanden duren voordat het water helemaal weg is. “De rijstoogst is verloren”, zegt Ali, die zelf ook een stuk land bezit. “Ik maak me zorgen of we wel genoeg te eten zullen hebben in Pakistan. De voedselprijzen zijn nu al hoog. Dat wordt alleen maar erger.”

De Pakistaanse regering schat in dat zeker 60 procent van alle gewassen in het land zijn beschadigd. In sommige districten van Sindh is het wel 90 procent.

Voor Halima en haar familie wordt het de komende maanden moeilijk overleven. Toch wil ze niet verhuizen naar een evacuatiekamp, waar ze in elk geval dagelijks te eten zou krijgen. “Ik kan mijn buffels niet achterlaten. We zijn al geiten verloren, dus deze buffels moeten we koste wat kost beschermen. Dit is onze enige overgebleven inkomstenbron.”

