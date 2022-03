Pakistaanse extremisten voelen zich gesterkt door Taliban-overname in Afghanistan

Pakistaanse overheidsfunctionarissen zwoeren zaterdag dat ze de extremisten zullen opsporen achter een bloedige zelfmoordaanslag vrijdag op een sjiïtische moskee in de noordwestelijke stad Peshawar, bij de grens met Afghanistan. Het aantal doden liep in het weekend op tot zeker 63.

De verantwoordelijkheid voor de aanslag werd opgeëist door IS in Khorasan, een lokale tak van terreurbeweging Islamitische Staat, die zijn uitvalsbasis heeft in het oosten van Afghanistan. Volgens IS was de zelfmoordterrorist een Afghaan. Het bloedbad vestigde de aandacht op de opgelaaide activiteit van radicaal-islamistische terreurgroepen in Pakistan sinds de Taliban in augustus de macht overnamen in Afghanistan.

Het Talibanbewind in Afghanistan, die moeite heeft de plaatselijke tak van IS te beteugelen, sprak zijn afschuw uit over de aanslag. “We veroordelen de bomaanslag op een moskee in Peshawar”, twitterde Zabihullah Mujahid, onderminister van informatie van de Taliban. “Er is geen rechtvaardiging voor het aanvallen van burgers en gelovigen.”

De terrorist arriveerde vrijdag in een motorriksja bij de moskee en begon te schieten op politiemensen die het gebedshuis beveiligden. Eenmaal binnen bracht hij zijn bom tot ontploffing terwijl de sjiïtische gelovigen bezig waren met het vrijdaggebed. Dat er zo veel doden vielen, kwam doordat in de bom metalen balletjes zaten die in de rondte vlogen. Bijna 200 mensen raakten gewond.

“De stoffelijke resten van zeven mensen zijn niet te identificeren, waaronder twee afgescheurde voeten, waarvan wij denken dat ze van de zelfmoordterrorist zijn”, verklaarde een Pakistaanse politiefunctionaris tegen persbureau AFP. “We hopen op basis van DNA de identiteit van de dader te achterhalen.”

De provinciestad Peshawar ligt enkele tientallen kilometers van de ruige bergachtige grens met Afghanistan. De aanslag in het drukke oude deel van de stad illustreert een groeiend probleem voor de Pakistaanse autoriteiten.

Een zegen voor de Pakistaanse veiligheidsdiensten

Toen de Taliban in augustus de macht overnamen in Afghanistan werd dat door velen gezien als een zegen voor de Pakistaanse veiligheidsdiensten, die banden onderhouden met de Taliban. De Pakistaanse premier Imran Khan verwelkomde de machtsovername en lobbyt in het buitenland voor meer hulp voor het nieuwe bewind. Maar de zege van de Taliban heeft in Pakistan zelf ook een impuls gegeven aan radicaal-islamistische groepen.

Het zorgwekkendst voor de Pakistaanse machthebbers is het toegenomen terrorisme van de Pakistaanse Taliban (TTP). Deze groep is ideologisch verwant aan de Afghaanse Taliban, maar staat er los van. De TTP is een felle tegenstander van de regering in Islamabad. In de hoop het de TTP-aanslagen te stoppen, sloot de Pakistaanse regering in november een staakt-het-vuren met de groep. Maar de TTP maakten daar in december al weer een eind aan, met als argument dat de regering zich niet hield aan zijn beloften, waaronder de vrijlating van gevangenen.

Ook andere radicaal-islamistische groepen in Pakistan, zoals de partij Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP), die fel campagne voert tegen godslastering, voelen zich gesterkt door het aantreden van de Taliban-regering in Afghanistan.

