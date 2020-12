Oxfordvaccin kan de Britse markt op, maar vragen blijven

De BBC kon een toon van euforie nauwelijks onderdrukken. ‘Een keerpunt in de pandemie’, noemt de Britse omroep de goedkeuring van het vaccin van AstraZeneca en de Oxford University. Het is dan ook ‘hun’ vaccin. Maar wel een waarover nog veel vragen zijn.

“De gegevens die wij momenteel hebben, volstaan zelfs niet om het AstraZeneca-vaccin een voorwaardelijke vergunning te geven”, zei plaatsvervangend directeur van het Europees geneesmiddelenagentschap EMA Noël Wathion deze week in een Belgische krant. Hoe kunnen de Britten dan wel tot goedkeuring overgaan?

Noodgebruik

Een echte goedkeuring heeft de Britse medicijnautoriteit niet gegeven. Er is tijdelijk toestemming gegeven voor noodgebruik. In Nederland kan de minister van volksgezondheid dat ook doen, maar die vertrouwt op het oordeel van het EMA. Dat doen de andere Europese lidstaten overigens ook. Bij noodgebruik zijn er geen verplichtingen om te controleren op kwaliteit. Bij een voorwaardelijke handelsvergunning, waar Europa voor kiest, zijn die verplichtingen er wel.

Voor noodgebruik hoeven AstraZeneca en Oxford geen compleet overzicht van het onderzoek te overleggen. Een beperkte hoeveelheid gegevens is voldoende. Welke gegevens de Britten precies hebben, is niet bekend.

Een flacon met het vaccin van AstraZeneca en Oxford. Beeld AFP

Wat weten we?

Wel bekend zijn de onderzoeksresultaten die AstraZeneca in november bekendmaakte. Toen bleek dat de farmaceut een potje had gemaakt van zijn onderzoek. Zo zou het vaccin 90 procent bescherming bieden als proefpersonen eerst een halve dosis kregen, en daarna de volledige. Dat was een foutje in het onderzoek. Maakt niet uit, zei AstraZeneca-topman Pascal Soriot. Het werkt toch?

Dat ligt iets genuanceerder. De groep die een halve dosis kreeg en waar de effectiviteit 90 procent was, bestond uit ongeveer 2700 personen. Dat is te klein om conclusies te trekken. Daarbij was die groep relatief jong. Niemand was ouder dan 55 jaar. Ook dat beïnvloedt de effectiviteit. Bij proefpersonen die twee volledige doses kregen, kwam de effectiviteit uit op 62 procent.

100 procent bescherming?

Deze week liet Soriot opnieuw van zich horen. Zijn vaccin zou 95 procent effectief zijn, en zelfs 100 procent bescherming bieden tegen ernstige Covid. Soriot sprak van een winnende formule. Waar de topman zich op baseert, is niet duidelijk.

De Britten hadden meer vaccinnieuws. Zij concentreren zich niet langer op volledige inenting van kwetsbare groepen, waarvoor twee prikken nodig zijn, maar willen een zo groot mogelijke groep snel een eerste prik geven, zodat er in elk geval gedeeltelijke immuniteit bestaat. Ook België overweegt deze aanpak. Van het vaccin van Pfizer is bekend dat het na één inenting ongeveer 40 procent bescherming biedt. Van AstraZeneca zijn geen gegevens bekend.

