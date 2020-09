Oxford beschermt kritische studenten tegen Chinese veiligheidswet

Om de anonimiteit van studenten te verzekeren mogen er tijdens colleges over China ook geen opnames gemaakt worden. Studenten die deze regel overtreden, krijgen een waarschuwing. De nieuwe regels zijn een reactie op de nationale veiligheidswet die China in juni heeft ingevoerd voor de semi-autonome stad Hongkong. In die wet staan zeer ruime bevoegdheden voor de Chinese autoriteit, die erop neerkomen dat iedereen die kritiek heeft, waar ook ter wereld, vervolgd kan worden.

Anonimiteit moet de studenten dus beschermen tegen vervolging. De anonimiteit moet vooral studenten helpen die afkomstig zijn uit Hongkong of daar familie hebben. Maar ook studenten uit de rest van China kunnen ervan profiteren, net als westerlingen die kritiek hebben. Ook zij kunnen in de problemen komen als ze naar China reizen.

Oxford is niet de eerste universiteit die regels invoert om studenten te beschermen tegen vervolging door China. In de Verenigde Staten en Australië is dat op een aantal onderwijsinstellingen al eerder gebeurd. In Nederland zijn er nog geen universiteiten die zo ver gaan. Maar de situatie wordt wel in de gaten gehouden, zegt Hilde De Weerdt, hoogleraar Chinese geschiedenis aan de Universiteit Leiden. De veiligheidswet kan nu al tot ‘vrees en zelfcensuur’ leiden, erkent De Weerdt, en doet daarmee ‘afbreuk aan de academische vrijheid’.

