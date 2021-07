Overvolle winkels en markten in Bangladesh: de regering versoepelt voor het Offerfeest

De autoriteiten in Bangladesh hebben besloten om de lockdown in het land voor acht dagen op te heffen. De reden: de bevolking moet het islamitische Offerfeest kunnen vieren. En dit terwijl de uitbraak van de deltavariant van het virus nog lang niet onder controle is en de vaccinatiecampagne achterblijft. De verwachting is dat de besmettingen dan ook snel flink zullen oplopen.

In het hele land was tot voor kort een strenge lockdown van kracht. Met grote inspanningen kon Bangladesh te midden van de nieuwe coronagolf, de hevigste sinds het begin van de pandemie, Indiase toestanden voorkomen en de besmettingen beheersbaar houden. Het aantal besmettingen staat nu al een tijdje op ongeveer 11.000 per dag met een dodenaantal van bijna tweehonderd, hoewel er waarschijnlijk sprake is van onderrapportage.

Om de situatie beheersbaar te houden, moest wel het hele (economische) leven worden stilgelegd: winkels en markten moesten sluiten, er gold een strikte avondklok en reizen werd verboden. Militairen en grenswachten patrouilleerden actief op straat en arresteerden duizenden burgers voor het niet naleven van de maatregelen. Aan die strenge houding is nu tijdelijk een einde gekomen.

Nog geen 3,5 procent is gedeeltelijk gevaccineerd

Epidemiologen verwachten dat het aantal besmettingen na het offerfeest explosief zullen stijgen, net als het aantal doden. In buurland India begon de nieuwe golf nadat de regering hindoefestiviteiten liet doorgaan, en in Indonesië ontstond ook een nieuwe uitbraak nadat de regering in mei versoepelingen toestond met het Suikerfeest.

En ook al is het aantal besmettingen in verhouding tot bijvoorbeeld Nederland of Groot-Brittannië niet zo hoog, Bangladesh kan zich geen grote uitbraak permitteren: nog geen 3,5 procent van de Bengaalse bevolking is gedeeltelijk gevaccineerd. Bangladesh ontving maandag wel 3,5 miljoen doses Modernavaccins, maar voor een bevolking van 166 miljoen inwoners is dat aantal een druppel op de gloeiende plaat.

De Bengaalse regering reageert niet op de kritiek, maar wijst de burgers op hun eigen verantwoordelijkheid: “In alle omstandigheden moeten de burgers alert blijven, mondneusmaskers gebruiken en de gezondheidsinstructies opvolgen”.

In andere islamitische landen versoberen ze het Offerfeest juist

In hoofdstad Dhaka zijn door de versoepelingen grote mensenmenigtes op de been en zijn de winkels en markten overvol. Miljoenen burgers maken van de vrijheid gebruik om grote inkopen te doen, en goed vlees te kopen voor het Offerfeest. Nu de reisrestricties tijdelijk zijn opgeheven, vertrekken ook veel mensen naar hun geboortedorpen.

Een groot aantal andere islamitische landen hebben juist besloten om de festiviteiten rondom het Offerfeest dit jaar over te slaan of te versoberen. In bijvoorbeeld Indonesië, Marokko, Mauritanië, Oman en Tunesië zijn grote bijeenkomsten, ook in en buiten de moskeeën, verboden. En in Indonesië, waar het coronavirus flink huishoudt, mag alleen vlees worden besteld bij de officiële slager, waarna het aan huis wordt bezorgd.

