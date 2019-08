Overvolle migrantenschepen kunnen nergens heen

De spanning over twee bomvolle schepen met inmiddels zo’n vijfhonderd Afrikaanse migranten aan boord in de Middellandse Zee neemt rap toe. Italië, Malta en Spanje weigeren de boten toe te laten in hun havens. De landen van de Europese Unie kunnen het met elkaar niet eens worden over een verdeelsleutel voor deze migranten.

De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, UNHCR deed gisteren een dringend beroep op de Europese regeringen de twee schepen aan land te laten komen en de vijfhonderd migranten op te nemen. De situatie zou onhoudbaar zijn met een storm in het vooruitzicht. Het Spaanse schip van de hulporganisatie Open Arms vaart al dertien dagen in de Middellandse Zee met 151 mensen aan boord die zijn opgepikt uit zee.

De kapitein heeft een dringend beroep gedaan op Spanje om aan 31 minderjarigen aan boord asiel te verlenen. De Spaanse minister, Jose Abalos repliceerde dat de betreffende kinderen alleen zelf een asielaanvraag kunnen doen en niemand anders.

Salvini

Het onder Franse vlag varende schip Ocean Viking van Artsen zonder Grenzen heeft gisteren nog eens 105 migranten uit zee opgepikt. Het totaal komt nu op 356 mensen aan boord. De dichtstbijzijnde haven ligt in Italië, maar vicepremier, minister van binnenlandse zaken en Lega-leiderMatteo Salvini weigert resoluut de toegang.

Salvini wil zijn coalitieregering met de Vijfsterrenbeweging laten vallen om de winst tijdens de onlangs gehouden Europese verkiezingen ook in het Italiaanse parlement te incasseren. Lega zou, als er nu verkiezingen worden gehouden, 40 procent van de stemmen kunnen krijgen. Salvini dankt dit succes aan zijn harde migratiestandpunt.

Boete

Het ziet er niet naar uit dat Salvini met een regeringscrisis, en misschien verkiezingen in het vooruitzicht, zijn nee in een ja zal wijzigen als het erom gaat de twee schepen in Italiaanse havens toe te laten. Inmiddels is er een wet van kracht in Italië die scheepseigenaren die zonder toestemming van de autoriteiten een haven binnenvaren een maximum boete van een miljoen euro in het vooruitzicht stelt. Kapiteins van de migrantenschepen die bevelen van marine-autoriteiten negeren wacht arrestatie.

Italië heeft sinds 2014 zo’n 600.000 bootmigranten uit Afrika opgenomen. Doordat er binnen de EU geen akkoord is over opvang en Italië weigert migranten toe te laten, is hun aantal de afgelopen twee jaar fors gedaald. Dit jaar wisten 4265 migranten uit Libië Italië te bereiken, een daling van bijna 80 procent sinds vorig jaar.

Lees ook:

Reddingsschip Ocean Viking mag toch niet tanken in Malta.

Malta heeft de Ocean Viking, het nieuwe reddingsschip van de Europese hulporganisaties Artsen zonder Grenzen (AZG) en SOS Mediterranee, geen toestemming gegeven om te tanken. Het schip is vanuit Frankrijk onderweg naar de Libische kust.

Italiaanse coalitiepartijen zoeken naar het perfecte moment om de regering te laten vallen.

De ene coalitiepartij wil het kabinet-Conte liever nu dan morgen laten vallen, de andere rekt liever nog wat tijd.