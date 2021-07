Overstromingen laten Duitsland verwoest achter. ‘Zoveel water heb ik in mijn hele leven nog nooit gezien’

Het water kwam zo snel dat wegrennen geen zin had. Snel naar de bovenste verdieping vluchten, en wachten op de hulpdiensten – dat was de beste optie voor veel inwoners van het district Ahrweiler, tot nu toe het zwaarst getroffen gebied in Duitslands watersnoodramp. Het is de grootste natuurramp in Duitsland sinds 1962, toen na een stormvloed 347 doden vielen. Nu staat het dodental op 103, maar de verwachting is dat dit aantal in de komende dagen nog zal stijgen.

Onder de overlevenden is de ontreddering totaal. “Het ziet eruit als de bombardementen in de Tweede Wereldoorlog”, vertelde een inwoner van het spa-oord Bad Neuenahr-Ahrweiler verbouwereerd aan het Duitse ZDF.

Het water steeg zo snel, dat veel mensen in Schuld niet de tijd hadden om te vluchten. Beeld REUTERS

Ook in het nabijgelegen Schuld zijn de inwoners geschokt over hoe snel de watermassa hun dorp overviel. Schuld is een pittoresk plaatsje dat genesteld ligt in een lus van rivier de Ahr, maar na de overstroming was het onderscheid tussen water en land niet meer te zien; alles was gekleurd in een donkergele stroom van water en modder – de toppen van de huizen en de meegesleurde auto’s en bomen waren de enige eilandjes van kleur in het overstroomde dorp.

“Het was verschrikkelijk, we konden niemand helpen”, vertelde inwoner Frank Thel aan persbureau Reuters. “We zagen mensen zwaaien uit het raam, terwijl de huizen links en rechts van hen instortten.” Er zijn zeker vier doden gevallen in het dorp.

‘Er is niks meer’

Intussen keren de mensen van Schuld langzaam weer terug naar hun huizen, en inventariseren de schade. Een inwoonster vertelde aan ZDF hoe allesverwoestend het water was, vanuit haar deur wijzend naar de overkant van de straat. “Het huis dat daar eerst stond”, gebaarde ze naar een lege plek, “daar zie je niks meer van, er is niks meer.” “Zoveel water heb ik in mijn hele leven nog nooit gezien”, vertelde een andere vrouw. “Ik woon hier al 34 jaar. We hebben wel met hoogwater te maken gehad, tuurlijk, maar dit hier? Nooit.”

Ook het dorp Bad Neuhenahr-Ahrweiler is hard geraakt. 'Het ziet eruit als de bombardementen in de Tweede Wereldoorlog', vertelt een inwoner aan ZDF. Beeld EPA

Volgens autoriteiten is er in het district van Ahrweiler nog sprake van 1300 vermisten. Er wordt verwacht dat veel van deze mensen nog wel in leven zijn, maar niet bereikt kunnen worden omdat grote delen van het internet en telefoonnetwerk plat liggen, zo wordt er benadrukt. Ondertussen vragen veel mensen zich ook af hoe nu verder - ze zijn alles kwijt. Dekt de verzekering de grootste natuurramp in bijna zestig jaar? De minister van financiën, Olaf Scholz, bracht donderdag een bezoek aan het district, en deelde mee dat de regering bezig is met het voorbereiden van financiële hulp voor de getroffen gebieden. Hoe die hulp er precies uit gaat zien – en of alle bewoners daar aanspraak op kunnen maken – is nog onduidelijk.

Ze konden niet op tijd naar boven

Terwijl de bewoners van Schuld het ergste van de ramp achter de rug lijken te hebben, zitten in andere gebieden mensen nog gevangen. Zoals in Erftstadt, waar meerdere huizen zijn ingestort. Hulpverleners kunnen de huizen maar met moeite bereiken, maar naar verwachting liggen er nog slachtoffers – zowel doden als gewonden.

In het stadje Sinzig moesten mensen nog bijkomen van de ramp die zich daar voltrok. Een woongroep voor gehandicapten werd overvallen door het water, en in de weinige tijd die er was lukte het de medewerker die dienst had om maar enkele bewoners naar de eerste verdieping te brengen, terwijl het water de begane grond al snel onder water zette. Zeker twaalf bewoners van de woongroep – die niet op tijd geëvacueerd konden worden – kwamen om het leven.

Online wordt er georganiseerd

De overstromingen zorgen ook voor grootschalige elektriciteitsstoringen; zeker 114.000 huishoudens in Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts, de twee zwaarstgetroffen provincies, zitten zonder stroom. Volgens energiebeheerder Westnetz zijn verschillende hoogspanningsstations uitgeschakeld toen ze overstroomden, uit veiligheidsoverwegingen. Doordat de wegen in de buurt nu beschadigd en soms onbegaanbaar zijn, is het uiterst moeilijk voor medewerkers om de stations te bereiken voor herstelwerkzaamheden.

Ondertussen organiseren Duitse burgers zich online: mensen in steden als Bonn en Keulen - die dicht bij het rampgebied liggen – bieden slaapplekken aan voor mensen die hun huis zijn verloren of het tijdelijk moeten verlaten. Katja Dörner, de burgemeester van Bonn, liet weten dat inmiddels al genoeg mensen zich hebben gemeld. Ze riep iedereen die hulp willen bieden op de gemeente niet meer te bellen. Nu moeten de telefoonlijnen open blijven voor de mensen die de hulp nodig hebben.

