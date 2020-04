Overleg over corona-noodpakket afgebroken: Nederland en Italië staan lijnrecht tegenover elkaar

Het eurogroep-overleg over financiële noodmaatregelen in de coronacrisis is vanmorgen rond acht uur zonder resultaat afgebroken. De ministers van financiën gaan morgen een nieuwe poging wagen. Ze waren de hele nacht, vooralsnog vruchteloos, op zoek naar een tekst waarin iedereen zich kan vinden. Het zijn vooral Italië en Nederland die recht tegenover elkaar staan, in de personen van Roberto Gualtieri en Wopke Hoekstra.

Zij zijn de aanvoerders van twee kampen: pro- en anti-coronabonds, de veelbesproken, nog niet bestaande overheidsobligaties waarbij de eurozone als geheel de geldlener is. Italië wil per se in de slottekst terugzien dat dit instrument, het gezamenlijk dragen van schulden, nog steeds op tafel ligt. Nederland blijft daar fel tegen, zoals gisteren opnieuw duidelijk werd in de Tweede Kamer.

Een compromis-tekst waarin sprake is van een nadere verkenning van ‘innovatieve financiële instrumenten’, zoals de Financial Times wist te melden, haalde het niet. Die vage omschrijving stemde Italië niet tevreden, terwijl Nederland die formulering juist te ver vond gaan. Duitsland en Frankrijk leken wel genoegen te nemen met dit compromis, maar de vereiste unanimiteit bleef uit.

De duivel zit in de details

De hele avond en nacht was eurogroep-voorzitter Mario Centeno bezig de ministers in groepjes of duo’s op te delen om ze onderling over de grootste pijnpunten te laten praten.

Centeno stond voor de taak om alle 27 ministers van financiën (ook de niet-eurolanden deden mee) via videoverbindingen achter een stevig pakket te krijgen waarmee de economische gevolgen van de coronacrisis beperkt kunnen blijven voor de EU als geheel. In de aanloop leek er consensus te ontstaan over een brede waaier aan steunpilaren, die zou neerkomen op een totaal van ruim 500 miljard euro, voornamelijk leningen.

Veel tijd ging op aan de discussie over de beoogde ESM-leningen, vooral over de voorwaarden die daaraan worden verbonden. Volgens onder meer Italië en Spanje is het absurd om deze crisis van leven en dood te verlichten met leningen die voorzien zijn van een opgeheven vingertje over de gezondheid van overheidsfinanciën. Nederland vindt het juist raar om de ESM-geldkraan geheel vrijblijvend open te draaien.

Ander strijdpunt is het voorstel van de Europese Commissie om ongeveer 100 miljard euro beschikbaar te stellen voor werktijdverkorting. Op die manier moet worden voorkomen dat er massa-ontslagen vallen. Die steun is welkom, vinden de meeste landen, maar de duivel zit in de details. Ook hier roert Nederland zich: Den Haag eist garanties over de tijdelijkheid van de maatregel, uit vrees dat Brussel een voet tussen de deur krijgt bij nationaal sociaal beleid.

