Overleden Palestijnse hongerstaker Khader Adnan maakte deel uit van een lange traditie

Na 86 dagen zonder eten werd Khader Adnan dinsdagochtend bewusteloos gevonden in zijn cel in de Israëlische Nitzan-gevangenis. Daar zat hij sinds februari vast, nadat hij was gearresteerd wegens ‘lidmaatschap van een terroristische groep’ en ‘aanzetten tot geweld’.

In het ziekenhuis werd de Palestijnse gevangene niet veel later officieel dood verklaard. Met zijn overlijden is Adnan de eerste Palestijn in meer dan dertig jaar die aan de gevolgen van een hongerstaking is gestorven. Hij was een van de meest prominente figuren binnen de Palestijnse hongerstakingbeweging van deze eeuw – waar gevangenen met tientallen tegelijk, en soms individueel, uit protest weigeren te eten.

Verzoek voor familiebezoek geweigerd

De Israëlische organisatie Physicians for Human Rights Israel (PHRI) trok enkele dagen voor Adnans dood nog aan de bel. In een medisch rapport concludeerde de organisatie dat de gevangene onmiddellijk naar een ziekenhuis moest worden overgebracht. Een verzoek voor een familiebezoek zou volgens PHRI zijn geweigerd, ‘terwijl het duidelijk was dat dit hun laatste ontmoeting zou kunnen zijn’. De Israëlische autoriteiten zeggen dat Adnan niet naar een ziekenhuis is overgebracht omdat hij medische hulp zou hebben geweigerd.

De 45-jarige Adnan was een hooggeplaatst lid van Islamitische Jihad – deze beweging heeft in een verklaring laten weten dat Israël ‘de prijs zal betalen voor deze misdaad’. Zijn dood heeft tot woedende reacties geleid; op de bezette Westoever en in Gaza is opgeroepen tot een staking, en honderden mensen gingen de straat op uit protest. Vanuit Gaza werden enkele raketten op Israël afgevuurd, vermoedelijk door Islamitische Jihad. Israël reageerde met artillerievuur, waarna er opnieuw raketten vanuit Gaza werden afgevuurd. Voor zover bekend zijn er in Israël drie gewonden gevallen.

Adnans weduwe heeft opgeroepen niet met geweld te reageren op de dood van haar man. “Mijn man zei altijd dat er geen druppel bloed vergoten moet worden. Nu, na zijn dood en alle offers die hij heeft gemaakt, willen we dan ook dat er geen druppel wordt vergoten”, sprak ze de pers dinsdag toe. “We willen niet dat er raketten afgevuurd worden en dat Gaza vervolgens wordt gebombardeerd.”

Acht jaar in de cel

Adnan was goed bekend met het Israëlische gevangenissysteem – sinds 2004 was hij zeker twaalf keer gearresteerd, en hij bracht in totaal acht jaar in de cel door. Het overgrote deel van zijn gevangenschap werd hij, net als veel Palestijnse gevangenen, vastgehouden in ‘administratieve hechtenis’, een procedure waarmee gevangenen zonder aanklacht kunnen worden vastgezet, op basis van ‘geheim bewijs’, voor een periode van drie tot zes maanden. Wanneer die periode is afgelopen kan de hechtenis opnieuw worden verlengd. Er zit geen limiet aan hoe vaak dit kan worden gedaan.

Meer dan duizend mensen in administratieve hechtenis De Israëlische mensenrechtenorganisatie HaMoked kondigde vorige maand aan dat het aantal Palestijnen dat in administratieve hechtenis wordt vastgehouden, sinds 2003 niet zo hoog is geweest. Het gaat nu om 1016 mensen – vier zijn Israëlische Joden, de rest is Palestijns. Amnesty International noemt deze vorm van hechtenis ‘een onmenselijke daad, uitgevoerd om het systeem van apartheid over Palestijnen te behouden’.

De traditie van hongerstakingen onder Palestijnse gevangenen gaat ver terug. Al sinds 1968 worden ze op grote schaal ingezet als protestmiddel. In de jaren zeventig en tachtig vonden ze regelmatig plaats, de gevangenisautoriteiten probeerden de stakingen te breken door middel van dwangvoeding, soms met fatale gevolgen. In zeker twee gevallen werd de voedingsbuis door de neus in de longen van de gevangene geduwd, in plaats van in de maag, met de dood als gevolg.

Tips voor hongerstakers

Onder gevangenen werden de verhalen van ‘legendarische’ hongerstakers, onder wie bijvoorbeeld ook de Noord-Ierse Bobby Sands, uitgewisseld ter inspiratie. En sommige hongerstakers die uiteindelijk weer op vrije voeten kwamen, schreven hun ervaringen op in boeken die jongere generaties gevangenen weer gretig lazen. Door de jarenlange uitwisseling van ervaringen en tips – een beetje zout en suiker mengen door het drinkwater zorgt er bijvoorbeeld voor dat de elektrolyten langer op peil blijven – lukt het gevangenen steeds langer in leven te blijven zonder eten.

Het overgaan tot hongerstaking wordt vaak ingegeven door praktische beweegredenen – het eisen van betere leefomstandigheden of een einde aan administratieve hechtenis – maar heeft voor veel gevangenen ook een diepere betekenis; het is vaak een laatste manier om enige controle over hun situatie uit te oefenen. “Zelfs als ik was doodgegaan, zou ik het als een overwinning beschouwen”, vertelde Kayed al-Fasfos, die na een hongerstaking van 131 dagen werd vrijgelaten, vorig jaar in een interview aan The New York Times. “Omdat ik tenslotte de gevangenis zou hebben verlaten.”

