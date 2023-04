Overal ter wereld intimideert het Verenigd Front iedereen die kritisch is op China

Het Chinese Verenigd Front is een schimmige beweging, die als een octopus met duizenden tentakels in China en wereldwijd de belangen van de Chinese Volksrepubliek legaal en illegaal behartigt. Volkskrant-journalist en voormalig correspondent in Peking Marije Vlaskamp kreeg in Nederland hardhandig te maken met deze organisatie.

In haar naam en die van de in Nederland woonachtige Chinese dissident Wang Jingyu werd een bommelding gedaan bij de Chinese ambassade in Den Haag. Vlaskamp is vervolgens online bedreigd. Bij een tweede bommelding bij de Chinese ambassade in Oslo werd haar naam en die van Wang met hun telefoonnummers genoemd. Van Vlaskamp wordt onder meer geëist dat ze een artikel dat ze over Wang schreef niet publiceert en dat alle bedreigingen die ze heeft ontvangen, bijvoorbeeld via Telegram, worden gewist.

Ongrijpbare organisatie moet Chinese diaspora in het gareel houden

Vlaskamp ziet de hand van het Verenigd Front in deze terreurcampagne tegen haar en Wang. Het is geen onlogische gedachte, gezien de activiteiten van deze ongrijpbare organisatie die rechtstreeks onder de Chinese Communistische Partij valt. Het Verenigd Front heeft geen adres of emailaccount, toch zit het als een spin in het web van de ministeries, het militaire complex en de inlichtingendiensten in China. Het wordt waarschijnlijk aangestuurd door een lid van het politbureau, het hoogste orgaan van de Communistische Partij van China.

Het Verenigd Front verenigt buiten China miljoenen Chinezen en vriendschaps- en studentenorganisaties die een gunstige publieke opinie moeten bewerkstellingen over het moederland. Zo wordt vaak geprobeerd om protesten tegen China in het buitenland in de kiem te smoren door bedreigingen of tegendemonstraties. Ook moeten Chinezen in het buitenland op instigatie van het Verenigd Front de Chinese diaspora in het gareel houden, vooral gevluchte en luidruchtige dissenten als Wang, en daarbij zijn alle middelen toegestaan. Een derde tak houdt zich bezig met het vergaren van kennis en data door industriële spionage met betrekking tot nieuwe technologieën.

Het Verenigd Front is onder Mao Zedong opgericht en speelde na de Tweede Wereldoorlog een grote rol in de Koude Oorlog. De Chinese president Xi Jinping noemde een paar jaar geleden het Verenigd Front het ‘magische wapen’ van de communistische partij om samen te werken met de Chinese diaspora om de doelen van zijn land te dienen. Xi gaf een stevige impuls aan de groei van het Verenigd Front.

Van intimidatie tot industriële spionage

Vooral Australië en Nieuw-Zeeland hebben te maken gekregen met de inmenging in hun binnenlandse aangelegenheden door activiteiten van het Verenigd Front. Zo probeerde de Communistische Partij van China via donaties aan Australische politieke partijen en politici invloed te verwerven in het parlement in Canberra. Dit werd steeds gedaan via Chinese burgers en organisaties in Australië, zodat de hand van China onzichtbaar zou blijven. Het Verenigd Front stuurde deze praktijken aan.

Een parlementariër die tot Nieuw-Zeelander was genaturaliseerd bleek in het verleden vijftien jaar te hebben gewerkt voor de Chinese militaire inlichtingendienst en speelde een grote rol in de bilaterale relaties tussen beide landen als politicus. Wetenschappers in Australië en Nieuw-Zeeland, die kritisch in hun publicaties waren over China, kregen regelmatig doodsbedreigingen en er werd bij hen thuis ingebroken.

In het Verenigd Koninkrijk onthulde de geheime dienst MI5 hoe een Chinese advocaat, Christine Ching Kui Lee, in Londen een Britse parlementariër zo’n 420.000 pond betaalde om een gunstig beeld te scheppen in het Britse Lager Huis. De binnenlandse geheime dienst waarschuwde voor meer van dit soort praktijken van het Chinese Verenigd Front, die een Chinees als tussenpersoon gebruiken om zelf buiten beeld te blijven.

De Britse buitenlandse inlichtingendienst MI6 waarschuwde in 2021 nog eens hoe de Chinese diaspora wordt gedwongen tot industriële en militaire spionage. Ook de Amerikaanse FBI en de Canadese inlichtingendienst waarschuwen voor de activiteiten van het Verenigd Front, dat continu dissenten en activisten in Noord-Amerika intimideert en bedreigt. Zo zou er onder een Chinese anti-corruptiecampagne genaamd de Vossenjacht 680 individuen zijn gedwongen om terug te keren naar China. Er werd gedreigd voor ernstige gevolgen voor hun achterbleven familie in China als ze niet zouden teruggaan.

China ontkent altijd betrokkenheid

Activiteiten van het Verenigd Front zorgen ervoor dat China zich er altijd van kan distantiëren. China ontkent steevast betrokkenheid bij illegale operaties en inmenging in andere landen. In het geval van Marije Vlaskamp zouden de bedreigingen komen van een Chinese studente Alice die aan de Universiteit Groningen studeert, maar die ontkent betrokken te zijn bij de bedreigingen. De bommeldingen kwamen, na onderzoek, van IP-adressen uit China, waar Alice toen niet was. Onduidelijk blijft in hoeverre de Chinese Alice betrokken is, maar het riekt erg naar een operatie van het Verenigd Front om Marije Vlaskamp en dissident Wang tot zwijgen te brengen, omdat ze de Chinese belangen schaden.

Wat ook opvalt is de gedetailleerde informatie die over Vlaskamp is verzameld om haar onder druk te zetten. Het roept wederom vragen op over data die Chinese socialemediaplatforms als TikTok verzamelen over hun gebruikers. Ook geeft het voeding aan Amerikaanse beschuldigingen dat Chinese technologiebedrijven als Huawei bij de ontwikkeling van hun communicatieapparatuur achterdeurtjes inbouwen om China van informatie over tal van zaken te voorzien. Hoe China aan de data van Vlaskamp en Wang is gekomen, blijft voorlopig in nevelen gehuld, net als de octopus het Verenigd Front.

Lees ook:

Correspondent Eva Rammeloo vertrekt na negen jaar uit China: ‘De hoop is vervlogen.

Als ik in Shanghai aankom, ken ik de clichés over China. Ik weet over het gebrek aan persvrijheid en vrijheid van meningsuiting. Dat de rechtsstaat er beroerd voor staat, is algemeen bekend. En natuurlijk moet ik een VPN op mijn telefoon zetten, een virtuele omweg langs de Great Firewall. Zo kan ik toch buitenlandse media lezen die Peking in de ban heeft gedaan, en kan ik googelen en twitteren.