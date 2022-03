Overal in Rusland duikt een mysterieus Z-symbool op, wat betekent dat?

In een kleine twee weken tijd verscheen de letter op bushokjes, autoramen, billboards, kleding van politici en op de outfit van de Russische turner Ivan Koeliak. Die droeg tijdens een prijsuitreiking bij de Apparatus World Cup in Doha de letter op zijn borst, terwijl naast hem op het podium de Oekraïense winnaar Illia Kovtun stond. Ook deed een foto de ronde van een groep terminale kinderen die afgelopen zaterdag in de Russische stad Kazan voor de deur van het kinderhospice waar zij verblijven buiten in de sneeuw een gigantische ‘Z’ voor het gebouw vormden.

Opvallend, al is het maar omdat het cyrillische schrift de letter Z helemaal niet kent. De plotselinge verschijning van de Z als steunbetuiging voor de oorlog voedde online dan ook de geruchtenmachine over de betekenis en herkomst van het symbool. Meerdere mensen wezen erop dat de letter, die in eerste instantie voornamelijk op tanks en andere militaire voertuigen verscheen, staat voor за победу (za pobedy), dat in het Russisch vertaalt als ‘voor de overwinning’. Anderen menen op hun beurt dat de Z staat voor запад (zapad, Westen) of dat het een verwijzing is naar het belangrijkste doelwit in de oorlog die het Kremlin ontketende: de Oekraïense president Zelenski.

Een meer praktische verklaring van de Z op militaire voertuigen is dat het een manier is voor Russische strijdkrachten om hun eigen troepen en wapentuig te herkennen. Simpelweg om te voorkomen dat militairen op het slagveld op elkaar gaan schieten in plaats van op de vijand.

