Overal in Europa wordt het weer spookachtig leeg. ‘We zijn in een race tegen de klok’

De Deense premier Mette Fredriksen wond er dinsdag geen doekjes om. “De situatie is ernstiger dan in het voorjaar”, zei ze. Vanaf woensdag moeten de Denen zoveel mogelijk in hun huis blijven. Ook moeten ze er meer afstand houden: waar Denemarken de afgelopen maanden steeds de regel had dat er één meter afstand tussen verschillende mensen moest zijn, is dat nu twee meter.

“We zijn in een echte race tegen de klok”, zei Fredriksen. Als zij wint, dan is het gelukt om de bevolking in te enten vóór de nog besmettelijker variant van het virus de ziekenhuizen overvol heeft gemaakt. Maar Fredriksen vreest dat haar land het Verenigd Koninkrijk achterna zal gaan.

In dat land stijgen de besmettingscijfers met duizelingwekkende snelheid. Inmiddels is één op de vijftig Britten besmet, in Londen zelfs één op de dertig mensen. Ziekenhuizen kunnen de toeloop niet meer aan. De bevolking mag hooguit naar buiten voor een dringende boodschap of om een rondje te wandelen.

Zo wordt Europa langzaam weer spookachtig leeg. Oostenrijk is al sinds Tweede Kerstdag in lockdown. Alles is dicht, behalve essentiële winkels én skipistes. De regels om het land in te mogen zijn zó streng dat in de praktijk alleen Oostenrijkers die pistes kunnen bereiken.

Toch stijgt het aantal besmettingen ook daar. De lockdown is daarom een week verlengd, tot 24 januari. De kranten staan er vol van de maat­regelen die gisteren ingingen in Duitsland, waar veel mensen niet verder dan vijftien kilometer van huis mogen.

De tekenen in Frankrijk zijn niet gunstig

Ook in Frankrijk dreigen nu strengere maatregelen. Na de kerstvakantie ging iedereen onder de vijftien jaar daar gewoon weer naar school. Maar of de Franse kinderen de komende weken nog steeds in de klas zullen zitten, is de vraag. De tekenen zijn niet gunstig: dinsdag zei Oliver Vé­ran, de minister van volksgezondheid, al dat hij ‘niet kan uitsluiten’ dat er een nieuwe lockdown nodig zal zijn.

Helemaal lockdownvrij zijn de Fransen nu ook al niet: weliswaar zijn de winkels er op dit moment nog open, maar bioscopen, musea, sauna’s en dierentuinen zijn dicht. Langzaam worden de maatregelen ook daar strenger. Een paar dagen geleden werd de avondklok in vijftien departementen aan de oostgrens aangescherpt: mensen mogen daar na zes uur ’s avonds niet meer naar buiten. In de rest van het land is dat na acht uur ’s avonds.

Oorspronkelijk was het Franse plan dat cafés en restaurants op 20 januari weer open zouden gaan, maar inmiddels wordt steeds duidelijker dat daar waarschijnlijk niets van terecht gaat komen. Véran zal vandaag een persconferentie geven over nieuwe maatregelen.

Zolang ze met alleen Belgen zijn, gaat het vrij aardig

In België is het anders. Daar lijkt de tweede golf wel voorbij. De autoriteiten doen hun uiterste best om mensen uit het buitenland te weren, want zolang ze met alleen Belgen zijn, gaat het vrij aardig. De winkels zijn er open, de scholen ook. Wel geldt er een avondklok, maar die gaat een stuk later in dan die in Frankrijk: in Vlaanderen om middernacht en in Wallonië, inclusief Brussel, om tien uur. Ook moet iedereen op plekken waar je geen afstand kunt houden, dus ook buiten, een mondkapje dragen. Cafés en restaurants zijn nog altijd dicht en het is verboden om na acht uur ’s avonds nog alcohol te kopen.

Lees ook:

Boer Harry Sol zorgt tijdens de lockdown voor Harmke 309, de oudste koe van Nederland

Het land is gesloten. Hoe brengen Nederlanders de lockdown door? Boer Harry Sol verzorgt de oudste koe van het land.