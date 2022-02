Overal in Europa sneuvelen besmettingsrecords, maar overal wordt ook versoepeld

Denemarken verwelkomt ‘het leven zoals we dat vóór corona kenden’

Als eerste land in Europa heeft Denemarken dinsdag min of meer alle coronamaatregelen geschrapt. De Denen hoeven op de meeste plekken geen mondkapje meer op, alleen in ziekenhuizen en andere zorginstellingen wordt het dragen ervan nog aangeraden. Ze kunnen weer dansen in de nachtclubs en hoeven in cafés en restaurants geen coronapas meer te tonen. De Deense regering durft het afbouwen van de maatregelen aan omdat de vaccinatiegraad hoog is en de druk op de zorg ondanks het hoge aantal besmettingen (50.000 per dag op een bevolking van bijna 6 miljoen) sterk is afgenomen. Er liggen nog zo’n dertig mensen op de ic’s. De overheid roept de Denen wel op zich regelmatig te laten testen om oog te houden op de epidemie. “We nemen afscheid van beperkingen en verwelkomen het leven zoals we dat vóór corona kenden”, zei premier Mette Frederiksen vorige week. Maar ze durfde niet te beloven dat het om een definitief afscheid gaat. “We weten niet wat er in de herfst gebeurt en of er een nieuwe variant komt.”

Oostenrijk: verplicht vaccineren én versoepelen

Alle volwassen Oostenrijkers moeten zich sinds dinsdag verplicht laten vaccineren. En daarmee is Oostenrijk het eerste land in Europa dat een algehele vaccinatieplicht heeft ingesteld. Tegelijkertijd heeft Wenen een aantal versoepelingen aangekondigd. Zo kunnen de Oostenrijkers vanaf komend weekend tot middernacht, twee uur langer dan nu, natafelen in een restaurant. Ook een aantal beperkingen voor ongevaccineerden, die in theorie al sinds november in lockdown leven, worden komende tijd opgeheven. Zo mogen ze vanaf 12 februari weer niet-essentiële winkels bezoeken en een week later zijn zij ook weer welkom in de horeca als zij een negatieve test kunnen overhandigen.

Forenzen in de Londense subway, waar niet iedereen een mondkapje draagt. Beeld AFP

Belgische barometer kruipt richting oranje

De coronabarometer die België vorige week invoerde staat nu nog op rood. Aan de hand van de druk op de zorg bepaalt de barometer welke maatregelen genomen worden. Als die druk groot is (150 nieuwe patiënten per dag in het ziekenhuis en meer dan 500 bedden bezet op de ic’s) geldt code rood. De Belgen moeten dan onder meer zo veel mogelijk vanuit huis werken, mogen in cafés maar met zes personen aan een tafeltje zitten en alleen zittend een concert of theatervoorstelling bezoeken. Maar code oranje komt wel al langzaam in zicht. Het hoogtepunt van de omikrongolf lijkt in België, na wekenlange stijging van het aantal besmettingen, nu wel voorbij. Over twee weken zouden de coronamaatregelen mogelijk verder versoepeld kunnen worden, denkt bijvoorbeeld viroloog Steven Van Gucht, die de regering adviseert over het coronabeleid. Bij code oranje krijgen horeca, evenementen en nachtleven meer ruimte en kunnen ook de Belgen weer de dansvloer op. De cultuursector riep de overheid in een open brief eerder al op om op 12 februari naar code oranje te schakelen. “We bloeden ons laatste bloed, nu nog wachten met stelpen is schuldig verzuim.”

In Engeland worden ‘omikronregels’ overboord gegooid

Londen gaat nog niet zo ver als Kopenhagen, maar in Engeland geldt sinds vorige week ook nog maar een klein aantal beperkingen. Alle regels die met de komst van de omikronvariant werden ingevoerd zijn weer losgelaten. Zo acht de regering thuiswerken niet meer nodig en kan de coronapas worden opgeborgen. Premier Boris Johnson overweegt zelfs om op 24 maart de isolatie voor besmette personen los te laten, zei hij vorige week. De Engelsen hoeven nu al geen mondkapje meer op in winkels of in het openbaar vervoer en op de middelbare school mogen leerlingen hun mondmasker thuis laten. Docenten zijn er niet gerust op. Zij vrezen dat hierdoor het onderwijs verder wordt ontwricht door de vele besmettingen. Oppositieleider Keir Starmer zegt het opheffen van de meeste beperkingen te steunen, zolang bewezen is dat het verantwoord is. Johnson moet volgens hem kunnen aantonen dat zijn acties gericht zijn “op het beschermen van de gezondheid en niet alleen op het beschermen van zijn baan.”

