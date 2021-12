Over elkaar buitelende cijfers ontnemen het zicht op omikron

De gezondheidsautoriteiten van Denemarken meldden gisteren dat het aantal bevestigde gevallen van besmetting met de nieuwe omikron-variant van het coronavirus was opgelopen tot 183. En dat was maar een paar uur nadat de De Europese gezondheidsdienst ECDC bekend had gemaakt dat er 182 omikron-besmettingen waren in de hele Europese Unie én de verwante landen van de zogeheten Europese Economische Ruimte. Waarvan 18 in Denemarken!

Groot-Brittannië hoort daar niet (meer) bij, maar uit dat land komen nu statistieken die in de pas lopen met de Deense. De Britse autoriteiten meldden gisteren dat het aantal omikron-besmettingen was opgelopen tot 246. Dat zijn er 86 meer dan zaterdag.

Groeiverwachting bijgesteld

Maar de officiële teller van de Europese Unie, bij het ECDC, staat dus nog op 182 gemelde omikron-besmettingen. Daarvan komen de meeste meldingen uit Portugal (34), gevolgd door Noorwegen (19). En daarna komt Nederland, waar de teller nu officieel op 18 gevallen staat. De andere landen waar omikron is vastgesteld zijn Denemarken dus, Frankrijk, Duitsland, België, Oostenrijk, Tsjechië, Finland, Griekenland, IJsland, Ierland, Italië, Roemenië, Spanje en Zweden.

In de VS is omikron nu gesignaleerd in vijftien van de vijftig staten. Volgens de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten blijft de deltavariant het beeld van de epidemie in het land bepalen. Maar omikron bepaalt intussen de stemming op de financiële markten. Zakenbank Goldman Sachs heeft zijn groeiverwachting voor de Amerikaanse economie naar beneden bijgesteld vanwege de nieuwe wending in de pandemie. En het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft gewaarschuwd dat de vooruitzichten voor de hele wereldeconomie slechter worden nu omikron in steeds meer landen opduikt. Voeg daarbij de zorg over oplopende inflatie, en je krijgt nerveuze beleggers.

De mensen met omikron zijn recentelijk in zuidelijk Afrika geweest, waar de zorgelijke variant vorige maand werd ontdekt. Het ECDC laat weten dat de hele groep geen of slechts milde klachten heeft, voor zover bekend. Er zijn geen meldingen binnengekomen over mensen die zijn overleden na een besmetting met de nieuwe virusvariant.

Dagcijfers weer stuk boven het weekgemiddelde

In het totale aantal besmettingen in Nederland speelt omikron vooralsnog een marginale rol. Het RIVM heeft tussen zaterdagochtend en zondagochtend 23.153 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, waarmee de nieuwe dagcijfers weer een stuk boven het weekgemiddelde liggen.

Gemiddeld werden er per dag 21.807 besmettingen geconstateerd in de laatste zeven dagen. Het is de 19de keer in 20 dagen tijd dat er meer dan 20.000 bevestigde besmettingen zijn. De enige dag waarop het aantal onder die grens bleef, kwam dat door een storing. Op zaterdag werden er (bijgesteld) 22.692 positieve tests geregistreerd.

Beatrix positief maar niet ziek Prinses Beatrix (83) hoeft geen publieke optredens af te zeggen nu ze positief is getest op het coronavirus. Er stond nog niets gepland in de agenda van de prinses. Beatrix maakt het goed, al heeft ze volgens de Rijksvoorlichtingsdienst “milde verkoudheidsklachten”. Tot wanneer ze in zelfisolatie moet blijven is nog niet duidelijk; dat hangt af van de ontwikkeling van haar klachten. De prinses is tweemaal gevaccineerd tegen het virus en heeft een boosterprik gehad, zo vertelde ze onlangs tijdens een vierdaags werkbezoek op Curaçao. Beatrix keerde een week geleden terug in Nederland. Hoe ze besmet is geraakt, is niet bekendgemaakt. Iedereen die in nauw contact is geweest met de prinses is geïnformeerd.

Lees ook:

Omikron-besmettingen waarschijnlijk topje van de ijsberg

De nieuwe omikron-variant van het coronavirus heeft zich al binnen Nederland verspreid, en waarschijnlijk vaker dan we nu weten, zegt het RIVM