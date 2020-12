Over de mannenorgie van József Szájer wordt in Hongarije met geen woord gerept

“Goedemorgen, meneer de vicepremier”, begint een journalist van Telex, een van de weinige onafhankelijke nieuwsmedia die er nog in Hongarije zijn. “Wat is uw reactie op het Szájer-schandaal?” De Hongaarse vicepremier loopt hem stug voorbij. “Ik weet niet waarom ik daar een reactie op zou moeten hebben”, zegt hij.

De journalist doelt op een kwestie die afgelopen week internationaal het nieuws haalde: de Hongaarse Europarlementariër József Szájer werd naakt betrapt op een seksfeest voor mannen, boven een homobar in Brussel. Een sappig schandaal – inclusief een mislukte ontsnapping via de regenpijp – maar ook een serieuze kwestie: Szájer is al dertig jaar een politicus voor Fidesz, de partij van Viktor Orbán, die juist bekendstaat om haar anti-lhbti-houding. Szájer speelde zelfs een grote rol bij aanpassingen aan de grondwet die het leven van de Hongaarse lhbti-gemeenschap bemoeilijken.

Judit Varga, de minister van justitie, houdt voor de deur van het kantoor van Orbán eveneens vol dat het om een privékwestie gaat. En dan wordt de ingang afgezet: de journalisten van Telex worden op afstand gehouden door de politie. Het is tekenend voor de staat van de persvrijheid in Hongarije, dat in de afgelopen jaren zakte tot de 89ste plaats op de jaarlijkse Free Press Index van ngo Reporters Without Borders. Toen Orbán als premier aantrad in 2010 stond Hongarije nog op nummer 23.

Controle over de media

Het schandaal bracht deze week meer aan het licht dan alleen de seksuele geaardheid en controversiële vrijetijdsbesteding van József Szájer: het laat ook zien hoe sterk de controle van de regering over de Hongaarse media inmiddels is. Wie alleen media als het populaire Origo volgt – net als Index ooit overgenomen door de aan Orbán gelieerde mediamagnaat Miklós Vaszily, nu een regeringsspreekbuis – kan het zomaar zijn ontgaan dat de politicus zich op een mannenorgie bevond: daar wordt met geen woord over gerept. Szájer was op een ‘huisfeestje’ en brak zo de coronaregels: daarom is hij opgestapt, zo gaat het verhaal. Ook het Hongaarse persbureau MTI berichtte alleen vagelijk over een huisfeest, zonder verdere context.

Na 24 uur van dit soort incomplete berichten passen de pro-regeringsmedia hun verhaal aan. Inmiddels verkondigen zij een complottheorie waarin Szájer in de val gelokt is door de inlichtingendienst van een EU-lidstaat, als wraak voor het recente Hongaarse veto over de meerjarenbegroting van de EU. Maar ook binnen die uitleg van de situatie kan Szájer zelf de dans niet ontspringen: feit blijft dat hij op het feest aanwezig was.

Op woensdag sprak premier Viktor Orbán zich daarom publiekelijk uit tegen Szájer, die al dertig jaar lang een van zijn belangrijkste bondgenoten is – en bovendien een goede vriend. “Wat József Szájer gedaan heeft past niet binnen de waarden van onze politieke familie”, stelde de premier in zijn verklaring. Maar wat Szájer dan precies gedaan heeft? Dat laat Orbán in het midden. Ágnes Urbán van mediamonitor Mértek vraagt zich af of al die geheimzinnigheid wel een goede communicatiestrategie is. “Door zo ontwijkend te communiceren over iets wat zó veel nieuwsgierigheid opwekt, kan het ook dat ze mensen juist richting de onafhankelijke media gestuurd hebben.”

Lees ook:

Orbán zet zijn ‘genderideologie’ voort: niet getrouwde stellen mogen straks geen kinderen meer adopteren

Met enkele controversiële wetsvoorstellen wil Hongarije een einde maken aan adoptie door niet-getrouwde stellen.