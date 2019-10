Over de impeachment wordt binnenkort veel openlijker gestreden

Sommige Republikeinse volksvertegenwoordigers krijgen er genoeg van dat ze zich in allerlei bochten moeten wringen om hun president te verdedigen. Althans, als je de Amerikaanse krantenartikelen moet geloven, waarin ze op voorwaarde van anonimiteit hun beklag doen. In het openbaar staan de Republikeinen nog pal achter hun president, in het impeachment-onderzoek dat de Democraten tegen hem begonnen zijn. Hetzij uit overtuiging, hetzij uit angst dat hun zetel in gevaar komt als ze de president afvallen.

Veel van de favoriete argumenten van de Trump-verdedigers zijn na deze week toch lastiger vol te houden. Zo waren er de klachten over de procedure: alle verhoren vinden tot nu achter gesloten deuren plaats, de president krijgt geen eerlijke kans om zich te verdedigen, en het Huis van Afgevaardigden heeft niet eens officieel gestemd over het begonnen van de impeachment.

De belastende onthullingen stapelen zich op

Donderdag wordt er in het Huis een motie behandeld, die het impeachment-onderzoek formaliseert. In de eerstvolgende fase zullen de verhoren openbaar worden, en onder verantwoordelijkheid vallen van de inlichtingencommissie. Ook de Republikeinen in die commissie krijgen de mogelijkheid om getuigen op te roepen. Daarna komen de bevindingen op het bord van de justitiële commissie, die moet besluiten of er inderdaad articles of impeachment tegen de president worden opgesteld. In die fase mag ook een advocaat van de president deelnemen aan de beraadslagingen.

Tot nu toe had voorzitter Nancy Pelosi zo’n officiële stemming afgehouden, onder andere omdat ze Democraten in kiesdistricten waar Trump ook populair is niet wilde dwingen om partij te kiezen. Aan de andere kant hebben zulke electoraal kwetsbare Democraten nu een tegenargument in handen, als ze door Republikeinen worden aangevallen op de in hun ogen oneerlijke procedure – want dat zal niet ineens stoppen na deze stemming.

Bovendien stapelen de belastende onthullingen zich op. Daarmee wordt ook de Republikeinse verdedigingslinie – ‘Zoveel was er nou ook weer niet aan de hand’ – poreuzer. Op dinsdagavond hoorde de inlichtingencommissie voor het eerst de getuigenis van iemand die zelf aanwezig was bij het beruchte belletje waarin Trump zijn Oekraïense ambtgenoot Zelenski vroeg om een corruptie-onderzoek te starten naar de zoon van zijn Democratische concurrent Joe Biden. Onder druk gaf het Witte Huis eerder een transcriptie vrij van dat gesprek.

Die tekst was echter niet volledig, getuigde op dinsdagavond luitenant-kolonel Alexander Vindman, Oekraïne-expert bij de Nationale Veiligheidsraad van het Witte Huis. Trump zou in het gesprek veel vaker over Joe Biden zijn begonnen dan uit het gespreksverslag bleek, en Vindmans pogingen om het aan te vullen, werden gedwarsboomd.

De boodschapper verdacht maken

Na die onthullingen trad een andere favoriete verdedigingstactiek in werking: het verdacht maken van de boodschapper. Zo stelde Trump zelf dat Vindman al langer een tegenstander was van hem, en klonk op televisiestation Fox News twijfel over de loyaliteit van Vindman, die als kind uit de Sovjet-Unie naar Amerika immigreerde.

Dat werkte averechts. Vindman is een militair, die bij het verhoor zijn ‘Purple Heart’ droeg. Het in twijfel trekken van een gedecoreerde veteraan is ook voor veel Republikeinen een brug te ver, en dus sprongen ze massaal in de bres voor zijn integriteit, al zeiden ze erbij dat ze het niet eens waren met zijn bevindingen.

De loyaliteit aan Trump gaat kennelijk nog niet boven de loyaliteit aan die institutie die Amerikanen nog altijd het meeste vertrouwen inboezemt: het leger.

