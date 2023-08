Outsider Arévalo wint in Guatemala, maar laat de elite hem ook besturen?

In veel landen is het een formaliteit dat de uitgaande president de nieuwe succes wenst. Maar dat Alejandro Giammattei op zondag Bernardo Arévalo opbelde om hem een ordelijke machtsoverdracht te beloven, dat was her en der toch wel een nieuwsbericht waard. Want zo vanzelfsprekend is het niet dat Arévalo zijn klinkende verkiezingsoverwinning straks ook in echte politieke macht kan omzetten.

Arévalo won de presidentsverkiezingen met een programma dat ietsje links van het midden ligt, maar eerst en vooral met de belofte om schoon schip te maken in het land, dat al decennia in de greep is van corruptie. Zijn analyse wordt gedeeld door talloze onafhankelijke journalisten en onderzoekers, die stellen dat de vier traditionele politieke partijen dwarsverbanden hebben met corrupte zakenelites, delen van de rechterlijke macht en criminele elementen. Het Pacto de Corruptos wordt dat in Guatemala ook wel genoemd, een ‘verbond van corrupten’ die onderling macht en rijkdom verdelen en zo de ongelijkheid in het land vergroten.

Ook onder de bevolking is het cynisme groot. De eerste stemronde kende een extreem hoog aantal onthoudingen en blanco stemmen. Veel burgers hadden kennelijk geen vertrouwen in het politieke systeem, dat zichzelf in stand probeert te houden door allerlei oppositiefiguren op basis van verzonnen aanklachten uit te sluiten van de verkiezingen.

Politieke en juridische boobytraps neerleggen voor de nieuwe president

Het geluk van Arévalo was, paradoxaal genoeg, dat hij er slecht voorstond in de peilingen. Dus werd hij ongemoeid gelaten. Dat hij vervolgens toch de tweede ronde haalde, was een grote verrassing en inspireerde veel kiezers om alsnog massaal op hem te stemmen. Hij behaalde zondag een verpletterende zege met 58 procent van de stemmen, terwijl zijn tegenkandidaat, voormalig first lady Sandra Torres, bleef steken op 37 procent.

Die ruime marge zal hem wat bescherming bieden bij pogingen zijn zege te betwisten. Want hoe ordelijk de machtsoverdracht écht wordt, moet nog maar blijken, de vrome voornemens van Giammattei ten spijt. Pas over vijf maanden, op 15 januari, wordt Arévalo beëdigd. In de tussentijd hebben gevestigde belangen tijd genoeg om politieke en juridische boobytraps neer te leggen voor de nieuwe president, en hem in diskrediet te brengen.

Dat ze daar niet voor terugschrikken, bleek toen het OM van Guatemala direct na Arévalo’s prestatie in de eerste ronde zijn anticorruptiepartij Movimiento Semilla probeerde te schorsen. Die schorsing werd tijdelijk opgeheven door een hoger hof, maar eind oktober kan die zaak weer gaan spelen.

Torenhoge verwachtingen

Ook als Arévalo de komende vijf maanden doorkomt, is het nog de vraag hoeveel van de torenhoge verwachtingen hij waar kan maken. Zo heeft hij in het parlement bij lange na geen meerderheid. Zijn Movimiento Semilla is slechts de derde partij van het land, de vier traditionele partijen behaalden eerder dit jaar, bij een lage opkomst, nog altijd een meerderheid.

Ook de instituties zijn bevolkt door dubieuze figuren. Zo wordt de procureur-generaal van het land, María Consuelo Porras, gezien als een van Arévalo’s belangrijkste tegenspelers, en niet alleen omdat ze onlangs eindverantwoordelijk was voor de vervolging van zijn partij. Ze werd al in 2021 door de Verenigde Staten op een sanctielijst van corrupte functionarissen geplaatst, maar in 2022 gewoon opnieuw benoemd voor een periode van vier jaar.

Arévalo’s succes zal deels afhangen van zijn vermogen om zulke figuren op een zijlijn te rangeren, en tegelijkertijd allerlei journalisten en rechters die de afgelopen jaren in ballingschap zijn gegaan terug te lokken. Hij erkende in zijn overwinningstoespraak zondag die problemen, maar was toch optimistisch. “We weten dat er een politieke vervolging plaatsvindt, uitgevoerd door de instituties, en de openbaar aanklager en rechters die gecoöpteerd zijn”, zei hij. “Maar we willen geloven dat de kracht van deze overwinning duidelijk gaat maken dat er geen plaats is voor pogingen om het verkiezingsproces te laten ontsporen. Het volk van Guatemala heeft krachtig gesproken.”

Lees ook:

Outsider Arévalo maakte goede kans om president van Guatemala te worden, en toen werd zijn partij geschorst

Een speciaal aanklager in Guatemala heeft een van de partijen die de verkiezingen wonnen geschorst. Hoe het verder moet met de tweede ronde, is onduidelijk.