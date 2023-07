Outsider Arévalo maakte goede kans om president van Guatemala te worden, en toen werd zijn partij geschorst

Het lijkt erop dat kringen binnen de overheid van Guatemala alles in het werk stellen om te voorkomen dat Bernardo Arévalo volgende maand in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen uit mag komen. Op woensdagavond schorste een rechter de partij die hij vertegenwoordigt, de Movimiento Semilla (MS).

Dat gebeurde op basis van een anderhalf jaar oude klacht van iemand die beweerde dat zijn handtekening vervalst was door de partij. Dat de zaak aan de vooravond van de verkiezingen van 20 augustus ineens boven komt drijven, wordt in Guatemala als een zeer verdachte timing gezien. De zaak werd voorgebracht door een speciale aanklager, Rafael Curruchiche, die in het verleden al door de VS is beschuldigd van corruptie.

De MS is een middenpartij, die zich vooral onderscheidt doordat ze een harde aanpak van de corruptie belooft. Politieke partijen in Guatemala hebben vaak geen erg duidelijk ideologisch profiel, maar zijn meer vehikels voor politici, die er in het land om bekend staan dat ze het graag op een akkoordje met elkaar gooien.

Andere kandidaten werden op dubieuze gronden geschorst

De belofte van de tot nu toe kleine MS om schoon schip te maken in de Guatemalteekse politiek, sloeg onverwacht aan. De partij werd derde in de parlementsverkiezingen, en kandidaat Arévalo drong door tot de tweede ronde van de presidentsverkiezingen, waarin hij een goede kans lijkt te maken.

Drie andere kandidaten die tegen de corruptie streden werden in de aanloop naar de verkiezingen al op dubieuze gronden geschorst. Arévalo werd ongemoeid gelaten, waarschijnlijk omdat hij in de peilingen aanvankelijk niet zulke hoge ogen gooide. Maar na zijn goede uitslag intervenieerde het hooggerechtshof, dat de kiescommissie gelastte om het openbaar maken van de uitslagen voorlopig uit te stellen.

Ook die stap werd, in binnen- en buitenland, al breed veroordeeld als een poging om de stembusgang te blokkeren. Op woensdagavond maakte de kiescommissie alsnog bekend dat Arévalo toch echt was doorgedrongen tot de tweede ronde op 20 augustus, waar hij het in principe op zal nemen tegen establishment-kandidaat Sandra Torres.

Maar bijna op hetzelfde moment kwam het bericht dat de Movimiento Semilla door een rechtbank geschorst is. Hoewel de exacte juridische implicaties voor de kandidatuur van Arévalo en de al behaalde zetels in het parlement op woensdagavond nog onduidelijk waren, zal het waarschijnlijk betekenen dat Arévalo niet mee kan doen aan de verkiezingen.

Arévalo zelf toonde zich strijdbaar, en benadrukte dat hij gewoon meedoet. “Guatemala zal niet toestaan dat een paar machtige en corrupte mensen het land de mond snoeren. Wij zitten in de tweede ronde.”

