Ouderwets links of terug naar de middenweg? Labour kiest een nieuwe leider

Maandag eindigde de termijn waarop de vijf kandidaten voor het leiderschap van Labour hun steunbetuigingen moesten inleveren. Elk had minstens 22 nominaties van Labour-parlementsleden nodig om door te kunnen naar de volgende ronde van de leiderschapsverkiezing. De enige man op de lijst, Keir Starmer, kreeg verreweg de meeste steunbetuigingen: 86. Op de tweede plaats eindigde Rebecca Long-Bailey met 33 steunbetuigingen.

Met de keuze voor een nieuwe leider van de Britse arbeiderspartij komt een koersbepaling. Zal het Labour van de toekomst ouderwets links blijven, zoals onder Jeremy Corbyn, of neemt Labour de middenweg weer, zoals voor zijn komst? De wissel zou bovendien het einde kunnen betekenen van de zwabberende partijkoers aangaande de brexit. De meeste kandidaten hebben een uitgesproken mening over dat dossier.

Keir Starmer, een kandidaat uit Londen, is de man van het midden. Hij vertegenwoordigt de rijke linkse stadsbewoner, want naar verluidt is Sir Starmer miljonair, wat hem volgens sommigen diskwalificeert als leider van de grootste linkse partij van het Verenigd Koninkrijk. Voor hem spreekt dat hij van redelijk eenvoudige komaf is. Zijn moeder was een verpleegster, zijn vader een timmerman. Starmer was de brexitwoordvoerder in het Lagerhuis, waardoor het grote publiek hem goed heeft leren kennen. Starmer zelf is een tegenstander van de uittreding.

Een veertigjarige trotskist

Zijn grote rivale en tegenhanger is Rebecca Long-Bailey, afkomstig uit het arme noorden van Engeland. De relatief jonge Long-Bailey (veertig jaar) is linkser dan links: ze is een trotskist. Ze maakt deel uit van een groep rond de huidige leider Jeremy Corbyn en is de gedroomde kandidaat van Corbyn zelf. Ze ziet er niets in om terug te komen op het brexitreferendum en wil zich liever concentreren op een goed akkoord met de EU.

Voor Long-Bailey zal het waarschijnlijk eenvoudig zijn om de volgende horde in de leiderschapsverkiezingen te nemen. Voordat de leden van Labour stemmen, moeten de kandidaten meer steun verzamelen. Ze hebben ofwel de steun van tien procent van de Labourkieskringen nodig (33 in totaal), of de steun van drie aan de partij gelieerde organisaties. Dat laatste komt neer op steun van de vakbonden. In diverse debatten zullen de vijf kandidaten zichzelf de komende weken moeten bewijzen.

Ook op de lijst staat Jess Philips uit Birmingham, wier meisjesdroom het was om premier te worden. Ze wil graag dat het Verenigd Koninkrijk zich na de brexit meteen weer bij de EU aansluit. Ook Emily Thornberry is tegen de uittreding. Alleen Lisa Nandy uit het Noord-Engelse Wigan is voorstander van de brexit, hetgeen haar een unieke positie geeft tussen de leiderskandidaten.

De kandidaten die genoeg steun weten te verzamelen, komen uiteindelijk terecht op het stemformulier dat naar de leden wordt gestuurd. Zij kiezen tussen 21 februari en 2 april de nieuwe partijleider en diens tweede man of vrouw. Op 4 april wordt bekendgemaakt wie Jeremy Corbyn zal opvolgen.

