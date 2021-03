Oud-president Sarkozy moet één jaar de cel in wegens corruptie

Drie jaar cel, waarvan twee voorwaardelijk, dat hoorde de Franse ex-president Nicolas Sarkozy de rechter maandag tegen hem uitspreken. Volgens de Parijse rechtbank is Sarkozy schuldig aan corruptie en machtsmisbruik. Het is voor het eerst dat een Franse oud-president wordt veroordeeld tot een celstraf. Jacques Chirac kreeg in 2011 twee jaar voorwaardelijk.

Sarkozy (66), die in beroep zal gaan, stond terecht in de zogenoemde afluisteraffaire. Met zijn advocaat heeft hij geprobeerd om een magistraat van de Hoge Raad voor zijn karretje te spannen. Het ex-staatshoofd zou ervoor zorgen dat deze man, Gilbert Azibert, een mooie baan zou krijgen in Monaco. In ruil daarvoor zou Azibert zijn belangen in de gaten houden.

De deal is van na het presidentschap van Sarkozy, dat duurde van 2007 tot 2012. De naam Azibert werd bij toeval ontdekt, toen het financieel parket de oud-president en zijn advocaat Thierry Herzog afluisterde. Dat gebeurde in het kader van een onderzoek naar campagnegeld dat Sarkozy zou hebben ontvangen van de later verdreven Libische dictator Khadaffi.

‘Corruptiepact’

Tijdens de zitting in december betoogden Sarkozy en zijn raadsman en studievriend dat het dossier leeg is. Azibert is niet naar Monaco verhuisd en van een wederdienst is nooit sprake geweest. Maar de voorzitter van de rechtbank acht het bewezen dat het trio een ‘corruptiepact’ had gesloten. Een samenzwering die Sarkozy moest helpen bij zijn problemen met justitie.

Toen Herzog zijn goede kennis Azibert in 2013 voorstelde aan Sarkozy maakte de laatste zich grote zorgen over zijn presidentiële agenda’s. Die waren in handen gekomen van onderzoeksrechters die de financiën van zijn verkiezingscampagne van 2007 tegen het licht hielden. In deze zaak werd Sarkozy vrijgesproken. Maar de agenda’s zouden, vreesden Herzog en Sarkozy, gebruikt kunnen worden bij het ‘Libische onderzoek’. Of anders bij een zaak rond de zakenman Bernard Tapie.

Sarkozy vocht de beslaglegging aan bij de Hoge Raad en hoopte dat Azibert het besluit kon beïnvloeden. Ook Azibert is veroordeeld tot drie jaar cel waarvan twee jaar voorwaardelijk, net als Herzog. Herzog mag bovendien vijf jaar zijn beroep niet uitoefenen.

Politieke comeback nu erg onwaarschijnlijk

Sarkozy, Azibert en Herzog kunnen hun straf mogelijk uitzitten met een enkelband. Een politieke comeback is met de veroordeling hoe dan ook erg onwaarschijnlijk geworden. Tot nu toe hielden velen rekening met een terugkeer, omdat Sarkozy bij veel kiezers van de centrumrechtse partij Les Républicains nog steeds erg populair is.

Sarkozy moet later deze maand nog voor de rechter verschijnen in een zaak die draait om illegale financiering van zijn verloren presidentscampagne van 2012. Herzog zal hem dan niet kunnen bijstaan.

